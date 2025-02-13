Фигурист Михаил Шайдоров завоевал "бронзу" Азиатских игр
По итогам выступления в произвольной программе наш 20-летний спортсмен сумел опередить своего основного партнера, китайца Дайвей Дая и еще ряд конкурентов.
Судьи оценили мастерство Михаила Шайдорова в 169,26 балла, благодаря чему он впервые в карьере завоевал "бронзу" масштабных азиатских соревнований.
Еще один представитель казахстанской сборной Диас Жиренбаев закончил эти состязания на девятом месте (120.62).
Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
А чемпионом Азиатских игр – 2025 стал серебряный призер мирового первенства, представитель Южной Кореи – Чха Джунхван. "Серебро" досталось трехкратному вице-чемпиону мира – японцу Юма Кагияма.
Медаль Шайдорова стала для казахстанской сборной 18-й по счету на Играх в Харбине. Немного ранее, 13 февраля, наши биатлонисты добыли две награды в эстафете.