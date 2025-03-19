Лучший фигурист планеты восхищен выступлениями казахстанца Шайдорова

25 марта в американском Бостоне стартует мировое первенство по фигурному катанию, где главным фаворитом в мужском одиночном разряде будет местный спортсмен Илья Малинин, сообщает Zakon.kz.

Лучший фигурист планеты на данный час, а также действующий чемпион мира среди мужчин приедет на будущие соревнования с целью отстоять свой титул.

Фото: Instagram/ilia_quadg0d_malinin

В качестве конкурентов он видит несколько человек, среди которых отмечает и казахстанца Михаила Шайдорова.

20-летний алматинец вошел в историю как первый исполнитель каскада "тройной аксель – четверной тулуп" и "тройной аксель – ойлер – четверной сальхов" на турнирах ISU.

"Действительно хочу просто снять перед ним шляпу, впечатлен и очень рад за него, что он пошел на эти комбинации. Очень нравится видеть, как люди выходят за рамки своих возможностей, выводят спорт за его границы, чтобы действительно стать уникальными или непохожими на всех остальных фигуристов. Отдаю ему должное, мы очень дружим друг с другом, много говорим об этих комбинациях, и просто очень весело видеть, как другой человек действительно пытается выйти за рамки своего тела и своих физических возможностей". Илья Малинин

Трехкратный чемпион США подчеркнул, как победа на предыдущих чемпионатах мира изменила его точку зрения.

Малинин тренировался последние несколько недель и говорит, что чувствует себя прекрасно перед стартом на родной земле.

"С нетерпением жду этого, это будет потрясающее время в Бостоне. Я уже чувствую, что фанаты будут в восторге. В Бостоне многое будет зависеть от ряда факторов, нужно будет посмотреть, в каком состоянии лед. Как я буду себя чувствовать на разминке и стоит ли идти на такой риск или, может быть, лучше перестраховаться". Илья Малинин

Малинин на льду Бостона планирует показать все семь четверных в произвольной программе. Илья и наш Михаил являются ровесниками и вместе стояли три года назад на одном пьедестале почета.

На юниорском мировом первенстве в Таллине (Эстония) Малинин стал чемпионом, а Шайдоров завоевал историческое "серебро" для нашей страны.