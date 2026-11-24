Лидер женской сборной Казахстана по шахматам Бибисара Асаубаева обратилась к узбекистанскому гроссмейстеру Жавохиру Синдарову, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sports.kz, это случилось перед началом его матча за мировую шахматную корону против действующего чемпиона мира Гукеша Доммараджу из Индии.

По этому случаю казахстанка опубликовала в Instagram фотографию Синдарова за игровым столом в турнирном зале.

"С Богом", – подписала девушка публикацию.

Чтобы поддержать возлюбленного Асаубаева отказалась от участия в гранд-финале серии WR Women’s Chess Tour в Германии и прилетела в Женеву (Швейцария), где проходит титульное противостояние.

Матч за звание чемпиона мира между 20-летними Синдаровым и Гукешем стартовал 24 ноября в Фонде Мартина Бодмера в Женеве (Швейцария).

Находящаяся в Женеве Асаубаева также лаконично отреагировала на исход партии.

"Ничья", – написала казахстанская шахматистка.

Общий призовой фонд составляет 2,5 миллиона долларов.

Ранее после завершения Total Chess Pilot-2026 Международная шахматная федерация (FIDE) выразила серьезную обеспокоенность из-за нескольких случаев отказа игроков от участия в запланированных партиях во время турнира.