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Спорт

Казахстанская боксерша жестоко проиграла "жертве" Иман Хелиф

Бокс, казахстанская боксерша, бой, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 02:59 Фото: пресс-служба НОК РК
В столице Болгарии Софии идет "малый чемпионат мира". Казахстанская боксерша Лаура Есенкельды тоже выступила там и, как выяснилось, не очень удачно, сообщает Zakon.kz.

Она проиграла полуфинальный бой. Очередной соперницей казахстанки в весовой категории до 63 килограммов стала итальянка Анджела Карини. Разгром произошел со счетом 0:5.

Когда-то победительница Анджела Карини снялась с боя против скандальной Иман Хелиф в 1/8 финала Олимпиады-2024.

Это произошло через 46 секунд после старта поединка, пропустив всего 2 удара. Карини попросила паузу, подошла к своему углу и, произнеся фразу "Это чертовски больно" отказалась от боя.

Ранее стало известно, что другую казахстанку жестоко "избили" на Кубке Странджа.

Аксинья Титова
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