Казахстанская боксерша жестоко проиграла "жертве" Иман Хелиф
Фото: пресс-служба НОК РК
В столице Болгарии Софии идет "малый чемпионат мира". Казахстанская боксерша Лаура Есенкельды тоже выступила там и, как выяснилось, не очень удачно, сообщает Zakon.kz.
Она проиграла полуфинальный бой. Очередной соперницей казахстанки в весовой категории до 63 килограммов стала итальянка Анджела Карини. Разгром произошел со счетом 0:5.
Когда-то победительница Анджела Карини снялась с боя против скандальной Иман Хелиф в 1/8 финала Олимпиады-2024.
Это произошло через 46 секунд после старта поединка, пропустив всего 2 удара. Карини попросила паузу, подошла к своему углу и, произнеся фразу "Это чертовски больно" отказалась от боя.
Ранее стало известно, что другую казахстанку жестоко "избили" на Кубке Странджа.
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