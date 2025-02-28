Казахстанская боксерша жестоко проиграла "жертве" Иман Хелиф

Фото: пресс-служба НОК РК

В столице Болгарии Софии идет "малый чемпионат мира". Казахстанская боксерша Лаура Есенкельды тоже выступила там и, как выяснилось, не очень удачно, сообщает Zakon.kz.

Она проиграла полуфинальный бой. Очередной соперницей казахстанки в весовой категории до 63 килограммов стала итальянка Анджела Карини. Разгром произошел со счетом 0:5. Когда-то победительница Анджела Карини снялась с боя против скандальной Иман Хелиф в 1/8 финала Олимпиады-2024. Это произошло через 46 секунд после старта поединка, пропустив всего 2 удара. Карини попросила паузу, подошла к своему углу и, произнеся фразу "Это чертовски больно" отказалась от боя. Ранее стало известно, что другую казахстанку жестоко "избили" на Кубке Странджа.



Поделиться новостью