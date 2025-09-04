Казахстанская и узбекистанская боксерши показали зрелищное противостояние

Казахстанская боксерша Элина Базарова провела первый поединок на чемпионате мира в Ливерпуле (Англия), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, на стадии 1/16 финала в весовой категории до 54 кг Базарова провела бой против Нигины Уктамовой из Узбекистана.

Он завершился со счетом 5:0 в пользу представительницы Узбекистана.

<br>

В конце третьего раунда казахстанке засчитали нокдаун, а все судьи отдали победу Уктамовой с колоссальным преимуществом.

Так Уктамова вышла в 1/8 финала и продолжает борьбу за медали, а казахстанка завершила выступление на чемпионате мира -2025 от World Boxing. Он пройдет с 4 по 14 сентября.

