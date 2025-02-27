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Спорт

Бивол поднялся в рейтинге лучших боксеров мира

Бивол поднялся в рейтинге лучших боксеров, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 02:30 Фото: Instagram/ringmagazine
Российский абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поднялся на четвертое место в списке лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии The Ring, сообщает Zakon.kz.

Ранее четвертую строчку в рейтинге занимал Бетербиев, а Бивол был пятым. У Бивола 24 победы в 25 боях при единственном поражении от Бетербиева в октябре 2024 года.

27 февраля журнал выпустил обновленный рейтинг на своей странице в X.

Лучшим боксером мира The Ring считает украинского тяжеловеса Александра Усика. Он чемпион WBA, WBC, WBO. Вторым в рейтинге идет японец Наоя Иноуэ, третьим – американец Теренс Кроуфорд.

Бивол в ночь на 23 февраля победил в бою-реванше соотечественника Артура Бетербиева раздельным решением судей и забрал у него пояса WBA, WBC, WBO и IBF.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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