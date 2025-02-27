Бивол поднялся в рейтинге лучших боксеров мира

Российский абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поднялся на четвертое место в списке лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии The Ring, сообщает Zakon.kz.

Ранее четвертую строчку в рейтинге занимал Бетербиев, а Бивол был пятым. У Бивола 24 победы в 25 боях при единственном поражении от Бетербиева в октябре 2024 года.

27 февраля журнал выпустил обновленный рейтинг на своей странице в X.

🥊 The Ring's updated pound-for-pound top 10:



1️⃣ Oleksandr Usyk

2️⃣ Naoya Inoue

3️⃣ Terence Crawford

4️⃣ Dmitry Bivol

5️⃣ Artur Beterbiev

6️⃣ Jesse Rodriguez

7️⃣ Canelo Alvarez

8️⃣ Gervonta Davis

9️⃣ Junto Nakatani

🔟 Devin Haney



Who do you think deserves to be higher or lower ❓ — Ring Magazine (@ringmagazine) February 27, 2025

Лучшим боксером мира The Ring считает украинского тяжеловеса Александра Усика. Он чемпион WBA, WBC, WBO. Вторым в рейтинге идет японец Наоя Иноуэ, третьим – американец Теренс Кроуфорд.

Бивол в ночь на 23 февраля победил в бою-реванше соотечественника Артура Бетербиева раздельным решением судей и забрал у него пояса WBA, WBC, WBO и IBF.