Бивол поднялся в рейтинге лучших боксеров мира
Ранее четвертую строчку в рейтинге занимал Бетербиев, а Бивол был пятым. У Бивола 24 победы в 25 боях при единственном поражении от Бетербиева в октябре 2024 года.
27 февраля журнал выпустил обновленный рейтинг на своей странице в X.
🥊 The Ring's updated pound-for-pound top 10:— Ring Magazine (@ringmagazine) February 27, 2025
1️⃣ Oleksandr Usyk
2️⃣ Naoya Inoue
3️⃣ Terence Crawford
4️⃣ Dmitry Bivol
5️⃣ Artur Beterbiev
6️⃣ Jesse Rodriguez
7️⃣ Canelo Alvarez
8️⃣ Gervonta Davis
9️⃣ Junto Nakatani
🔟 Devin Haney
Who do you think deserves to be higher or lower ❓
Лучшим боксером мира The Ring считает украинского тяжеловеса Александра Усика. Он чемпион WBA, WBC, WBO. Вторым в рейтинге идет японец Наоя Иноуэ, третьим – американец Теренс Кроуфорд.
Бивол в ночь на 23 февраля победил в бою-реванше соотечественника Артура Бетербиева раздельным решением судей и забрал у него пояса WBA, WBC, WBO и IBF.