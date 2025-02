Бивол поднялся в рейтинге лучших боксеров мира

Ранее четвертую строчку в рейтинге занимал Бетербиев, а Бивол был пятым. У Бивола 24 победы в 25 боях при единственном поражении от Бетербиева в октябре 2024 года.

27 февраля журнал выпустил обновленный рейтинг на своей странице в X.

🥊 The Ring's updated pound-for-pound top 10:



1️⃣ Oleksandr Usyk

2️⃣ Naoya Inoue

3️⃣ Terence Crawford

4️⃣ Dmitry Bivol

5️⃣ Artur Beterbiev

6️⃣ Jesse Rodriguez

7️⃣ Canelo Alvarez

8️⃣ Gervonta Davis

9️⃣ Junto Nakatani

🔟 Devin Haney



Who do you think deserves to be higher or lower ❓