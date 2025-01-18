#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
530.12
546.08
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
530.12
546.08
5.17
Спорт

Нокаутом закончился бой Али Ахмедова против американца в США

бокс, Казахстан, Али Ахмедов, Малколм Джонсом,, фото - Новости Zakon.kz от 18.01.2025 12:54 Фото: Instagram/ali_akhmedov_officialpage
Казахстанский боксер Али Ахмедов (22-1, 16КО) выступил на вечере бокса в Коммерсе, штат Калифорния, сообщает Zakon.kz.

Ахмедов сразился с американцем Малколмом Джонсом (17-4-1, 10КО). Поединок прошел в суперсреднем весе и был рассчитан на десять раундов. Встреча закончилась победой казахстанца техническим нокаутом во втором раунде.

Али Ахмедов одержал 23-ю победу в профессиональной карьере и выиграл седьмой бой подряд.

Ранее стало известно, что объявлен новый соперник Ислама Махачева после снятия Царукяна с турнира. Россиянин Махачев теперь сразится за титул чемпиона в легком весе с бразильцем Ренато Мойкано.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Объявлен новый соперник Ислама Махачева после снятия Царукяна с турнира
Спорт
10:45, Сегодня
Объявлен новый соперник Ислама Махачева после снятия Царукяна с турнира
Официально: лидер сборной Грузии Хвича Кварацхелия перешел в ПСЖ
Спорт
09:51, Сегодня
Официально: лидер сборной Грузии Хвича Кварацхелия перешел в ПСЖ
Есбол Султанов назначен на пост главного тренера команды Казахстана по таэквондо
Спорт
08:00, Сегодня
Есбол Султанов назначен на пост главного тренера команды Казахстана по таэквондо
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: