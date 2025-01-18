Нокаутом закончился бой Али Ахмедова против американца в США
Фото: Instagram/ali_akhmedov_officialpage
Казахстанский боксер Али Ахмедов (22-1, 16КО) выступил на вечере бокса в Коммерсе, штат Калифорния, сообщает Zakon.kz.
Ахмедов сразился с американцем Малколмом Джонсом (17-4-1, 10КО). Поединок прошел в суперсреднем весе и был рассчитан на десять раундов. Встреча закончилась победой казахстанца техническим нокаутом во втором раунде.
Али Ахмедов одержал 23-ю победу в профессиональной карьере и выиграл седьмой бой подряд.
Ранее стало известно, что объявлен новый соперник Ислама Махачева после снятия Царукяна с турнира. Россиянин Махачев теперь сразится за титул чемпиона в легком весе с бразильцем Ренато Мойкано.
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