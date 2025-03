Фигурист Максим Наумов заплакал на льду из-за гибели родителей в авиакатастрофе

Выступление фигуриста состоялось в рамках благотворительного ледового шоу Legacy on Ice, которое переводится как "Наследие на льду". Мероприятие посвятили памяти жертв страшной авиакатастрофы. В трагедии, произошедшей 29 января, при столкновении пассажирского самолета Bombardier и вертолета Black Hawk погибли 67 человек, в том числе фигуристы и тренеры.

Свой номер фигурист посвятил 52-летней матери Евгении Шишковой и 55-летнему отцу Вадиму Наумову. Они – бывшие российские фигуристы и чемпионы мира 1994 года. Памятную программу он поставил под их любимую песню "Город, которого нет". В конце выступления Наумов в слезах упал на колени и прошептал "Я вас люблю". Видео выступления опубликовали на YouTube-канале U.S. Figure Skating.

23-летний Максим Наумов родился и вырос в США. Эту же страну он представляет и на международной арене.

