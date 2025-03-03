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Спорт

Фигурист Максим Наумов заплакал на льду из-за гибели родителей в авиакатастрофе

Максим Наумов посвятил пронзительный номер погибшим родителям, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 03:44 Фото: YouTube/U.S. Figure Skating
2 марта в Вашингтоне фигурист Максим Наумов впервые вышел на лед после гибели родителей в авиакатастрофе в США, сообщает Zakon.kz.

Выступление фигуриста состоялось в рамках благотворительного ледового шоу Legacy on Ice, которое переводится как "Наследие на льду". Мероприятие посвятили памяти жертв страшной авиакатастрофы. В трагедии, произошедшей 29 января, при столкновении пассажирского самолета Bombardier и вертолета Black Hawk погибли 67 человек, в том числе фигуристы и тренеры.

Свой номер фигурист посвятил 52-летней матери Евгении Шишковой и 55-летнему отцу Вадиму Наумову. Они – бывшие российские фигуристы и чемпионы мира 1994 года. Памятную программу он поставил под их любимую песню "Город, которого нет". В конце выступления Наумов в слезах упал на колени и прошептал "Я вас люблю". Видео выступления опубликовали на YouTube-канале U.S. Figure Skating.

23-летний Максим Наумов родился и вырос в США. Эту же страну он представляет и на международной арене.

В шоу приняли участие более 15 тыс. зрителей. Часть билетов получили спасатели, достававшие тела из реки Потомак. Вся выручка будет передана в фонд помощи семьям умерших. Всего в представлении приняли участие более 40 действующих и бывших фигуристов сборной США.

3 марта самолет Boeing 737 крупнейшей авиакомпании Австралии Qantas экстренно приземлился в аэропорту Сиднея из-за задымления в кабине пилотов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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