#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
519.28
540.05
5.31
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
519.28
540.05
5.31
Мир

Никто не выжил в авиакатастрофе под Вашингтоном, сообщил Трамп

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 21:33 Фото: flickr/White House
Президент США Дональд Трамп 30 января подтвердил, что в результате авиакатастрофы в Вашингтоне не удалось найти выживших, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, он выразил соболезнования семьям погибших.

Трамп также сообщил, что среди жертв трагедии есть граждане России.

В ночь на 30 января в Вашингтоне на подлете к аэропорту имени Рейгана пассажирский самолет столкнулся с вертолетом, после чего упал в реку Потомак. На борту самолета находились 64 человека: 60 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщили в авиакомпании American Airlines. На борту вертолета находились трое солдат, заявили в армии США. Также сообщалось, что среди пассажиров самолета были российские хоккеисты. По данным различных СМИ, эта авиакатастрофа может стать самой серьезной в США за последние 11 лет.

В связи с трагедией президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Дональду Трампу. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
В Бельгии закрыли воздушное пространство из-за масштабного сбоя
Мир
22:00, Сегодня
В Бельгии закрыли воздушное пространство из-за масштабного сбоя
Гору в Новой Зеландии официально признали личностью
Мир
19:18, Сегодня
Гору в Новой Зеландии официально признали личностью
Оружие поставляли из США в Россию через Кыргызстан
Мир
16:47, Сегодня
Оружие поставляли из США в Россию через Кыргызстан
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: