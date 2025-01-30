Никто не выжил в авиакатастрофе под Вашингтоном, сообщил Трамп

Президент США Дональд Трамп 30 января подтвердил, что в результате авиакатастрофы в Вашингтоне не удалось найти выживших, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, он выразил соболезнования семьям погибших.

Трамп также сообщил, что среди жертв трагедии есть граждане России.

В ночь на 30 января в Вашингтоне на подлете к аэропорту имени Рейгана пассажирский самолет столкнулся с вертолетом, после чего упал в реку Потомак. На борту самолета находились 64 человека: 60 пассажиров и четыре члена экипажа, сообщили в авиакомпании American Airlines. На борту вертолета находились трое солдат, заявили в армии США. Также сообщалось, что среди пассажиров самолета были российские хоккеисты. По данным различных СМИ, эта авиакатастрофа может стать самой серьезной в США за последние 11 лет.

В связи с трагедией президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Дональду Трампу.