#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
521.6
534.27
5.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
521.6
534.27
5.25
Спорт

Опубликован список погибших фигуристов и тренеров в авиакатастрофе в США

Фигурное катание Список Погибших, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 12:41 Фото: Instagram/usfigureskating
Вечером 3 февраля американское сообщество фигурного катания назвало полный список погибших юных фигуристов и их тренеров в результате крушения самолета в Вашингтоне, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Федерации фигурного катания США, на борту разбившегося самолета находились 64 человека, 28 из которых возвращались с американского чемпионата по фигурному катанию.

К сожалению, никто из пассажиров, включая 11 детей, не выжил.

Среди погибших оказались фигуристы Анджела Янг (12 лет), Шон Кей (11 лет), Брилли Бейер (12 лет), Кори Эйно (16 лет), Эдвард Чжоу (16 лет), Эверли Ливингстон (14 лет), Алидия Ливингстон (11 лет), Франко Апарисио (13 лет), Джинна Хан (13 лет), Оливия Ив Тер (12 лет) и Спенсер Лейн (16 лет).

Спортсменов на борту сопровождали их родственники, а также четыре тренера: Евгения Шишкова, Вадим Наумов, Инна Волянская и Александр Кирсанов.

Данная трагедия произошла в ночь на 30 января в Вашингтоне на подлете к аэропорту имени Рональда Рейгана. 

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом, после чего упал в реку Потомак.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Роналду назвал себя лучшим игроком в истории мирового футбола
Спорт
11:43, Сегодня
Роналду назвал себя лучшим игроком в истории мирового футбола
"Челси" одолел "Вест Хэм" и вернулся в первую четверку таблицы АПЛ
Спорт
10:52, Сегодня
"Челси" одолел "Вест Хэм" и вернулся в первую четверку таблицы АПЛ
Роналду оформил дубль с победой "Аль-Насра" в азиатской Лиге чемпионов
Спорт
10:02, Сегодня
Роналду оформил дубль с победой "Аль-Насра" в азиатской Лиге чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: