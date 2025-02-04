Опубликован список погибших фигуристов и тренеров в авиакатастрофе в США

Вечером 3 февраля американское сообщество фигурного катания назвало полный список погибших юных фигуристов и их тренеров в результате крушения самолета в Вашингтоне, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Федерации фигурного катания США, на борту разбившегося самолета находились 64 человека, 28 из которых возвращались с американского чемпионата по фигурному катанию.

К сожалению, никто из пассажиров, включая 11 детей, не выжил.

Среди погибших оказались фигуристы Анджела Янг (12 лет), Шон Кей (11 лет), Брилли Бейер (12 лет), Кори Эйно (16 лет), Эдвард Чжоу (16 лет), Эверли Ливингстон (14 лет), Алидия Ливингстон (11 лет), Франко Апарисио (13 лет), Джинна Хан (13 лет), Оливия Ив Тер (12 лет) и Спенсер Лейн (16 лет).

Спортсменов на борту сопровождали их родственники, а также четыре тренера: Евгения Шишкова, Вадим Наумов, Инна Волянская и Александр Кирсанов.

Данная трагедия произошла в ночь на 30 января в Вашингтоне на подлете к аэропорту имени Рональда Рейгана.

Пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом, после чего упал в реку Потомак.