Дом Майкла Джордана сдают в аренду за 230 тысяч долларов

Бывший особняк баскетболиста Майкла Джордана, расположенный в пригороде Чикаго, предлагают в аренду за 230 тыс. долларов в месяц, сообщает Zakon.kz.

В декабре прошлого года стало известно, что поместье стоимостью 9,5 млн долларов нашло покупателя спустя 13 лет на рынке. Им стал уроженец Небраски Джон Купер. Он решил сохранить дом в том виде, в котором он был при Джордане.

Фото: realtor

Покупатель давний поклонник НБА и баскетбольной команды "Чикаго Буллз", за которую играл Джордан. Ему удалось купить дом звезды НБА по очень низкой цене. Так он приобрел особняк площадью 56 тыс. кв. футов на участке площадью семь акров. Купер не намерен сам проживать в особняке, но хочет регулярно им пользоваться.

Фото: realtor

Как передает портал недвижимости Realtor, сначала Купер предложил инвесторам купить часть акций на владение поместьем примерно за один млн долларов. Затем мужчина предоставил желающим "уникальную возможность" пожить в доме Джордана в течение месяца.

Он пообещал арендаторам "незабываемый месяц роскошной жизни" в поместье, "тщательно спроектированном для тех, кто живет и дышит спортом". Гостям станут доступны девять спален, 19 ванных комнат и парковка на 14 автомобилей.

Фото: realtor

В доме, помимо многочисленных жилых помещений, есть также баскетбольный зал, пейзажный бассейн, теннисный корт, площадка для гольфа, кинотеатр, парикмахерская, фитнес-центр, винный погреб и сигарная комната со столами для покера.

Фото: realtor

А вот Александр Овечкин сейчас в Майами. Там он проводит совместные тренировки с легендой НХЛ.