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Спорт

Белал назвал Шавката Рахмонова следующим в очереди на титульный бой

Белал Мухаммад, боец, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2025 07:45 Фото: Instagram/bullyb170
Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад заявил, что у Леона Эдвардса нет никаких шансов получить титульный бой в ближайшее время, сообщает Zakon.kz.

Мухаммад проведет защиту титула 10 мая против австралийца Джека Делла Маддалены на турнире UFC 315 в Монреале (Канада). 22 марта Леон Эдвардс встретится с Шоном Брэди на турнире UFC Fight Night 255 в Лондоне (Великобритания). На фоне этого Белал обратился к первому:

"Леон, у тебя есть три-четыре года, прежде чем ты сможешь даже подумать о реванше… У меня в очереди есть еще один парень. Думаю, это Шавкат. Он не сможет ничего сделать, чтобы обойти Шавката", – сказал он в подкасте BelieveYouMePodcast.

Ранее сообщалось, что два казахстанских боксера без боя прославились на Кубке Странджа-2025.

Аксинья Титова
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