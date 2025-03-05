Белал назвал Шавката Рахмонова следующим в очереди на титульный бой

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад заявил, что у Леона Эдвардса нет никаких шансов получить титульный бой в ближайшее время, сообщает Zakon.kz.

Мухаммад проведет защиту титула 10 мая против австралийца Джека Делла Маддалены на турнире UFC 315 в Монреале (Канада). 22 марта Леон Эдвардс встретится с Шоном Брэди на турнире UFC Fight Night 255 в Лондоне (Великобритания). На фоне этого Белал обратился к первому:

"Леон, у тебя есть три-четыре года, прежде чем ты сможешь даже подумать о реванше… У меня в очереди есть еще один парень. Думаю, это Шавкат. Он не сможет ничего сделать, чтобы обойти Шавката", – сказал он в подкасте BelieveYouMePodcast.

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