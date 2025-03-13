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Спорт

Боксерша из Казахстана красиво провела бой на ЧМ-2025

Бокс, казахстанская боксерша, ринг, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 07:37 Фото: Instagram/bogdanova_natasha_
Казахстанка Наталья Богданова сразилась в первом бою на ЧМ-2025 по боксу в Нише (Сербия), сообщает Zakon.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 70 килограммов соперницей казахстанки была испанка Дунья Мас Мартинес. Казахстанка выиграла поединок техническим нокаутом в третьем раунде.

Фото: пресс-служба НОК РК

Наталья Богданова – победительница ЧА-2024, обладательница "бронзы" Летних Азиатских игр-2022.

В Нише призовые получат спортсменки, которые смогут попасть в топ-5 в своем весе. Минимальная сумма гонораров – 10 тысяч долларов (4,90 миллиона тенге).

Ранее титулованная боксерша из Казахстана тоже "разнесла" соперницу на ЧМ-2025.

Аксинья Титова
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