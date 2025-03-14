Казахстанка "разорвала" соперницу на ЧМ-2025 по боксу
Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Казахстанская боксерша Елдана Талипова провела полуфинальный бой на ЧМ-2025 по женскому боксу в Нише (Сербия) и отметилась благоприятным результатом, сообщает Zakon.kz.
В 1/2 финала в весовой категории свыше 81 килограммов соперницей казахстанки была молдаванка Дарья Сазонова.
Казахстанка выиграла поединок единогласным решением судей – 5:0. В третьем раунде молдавская спортсменка упала в нокдаун.
В декабре 2024 года Талипова выиграла чемпионат Азии в Чиангмае (Таиланд).
Ранее мы сообщали, что Казахстан гарантировал себе шесть медалей на женском ЧМ-2025 по боксу.
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