Казахстанка "разорвала" соперницу на ЧМ-2025 по боксу

Казахстанская боксерша Елдана Талипова провела полуфинальный бой на ЧМ-2025 по женскому боксу в Нише (Сербия) и отметилась благоприятным результатом, сообщает Zakon.kz.

В 1/2 финала в весовой категории свыше 81 килограммов соперницей казахстанки была молдаванка Дарья Сазонова.

Казахстанка выиграла поединок единогласным решением судей – 5:0. В третьем раунде молдавская спортсменка упала в нокдаун.

В декабре 2024 года Талипова выиграла чемпионат Азии в Чиангмае (Таиланд).

Ранее мы сообщали, что Казахстан гарантировал себе шесть медалей на женском ЧМ-2025 по боксу.