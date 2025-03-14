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Спорт

Казахстанка "разорвала" соперницу на ЧМ-2025 по боксу

Бокс, казахстанская боксерша, бой, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 03:44 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Казахстанская боксерша Елдана Талипова провела полуфинальный бой на ЧМ-2025 по женскому боксу в Нише (Сербия) и отметилась благоприятным результатом, сообщает Zakon.kz.

В 1/2 финала в весовой категории свыше 81 килограммов соперницей казахстанки была молдаванка Дарья Сазонова.

Казахстанка выиграла поединок единогласным решением судей – 5:0. В третьем раунде молдавская спортсменка упала в нокдаун.

В декабре 2024 года Талипова выиграла чемпионат Азии в Чиангмае (Таиланд).

Ранее мы сообщали, что Казахстан гарантировал себе шесть медалей на женском ЧМ-2025 по боксу.

Аксинья Титова
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