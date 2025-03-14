#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
495.28
538.32
5.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
495.28
538.32
5.77
Спорт

Назван самый популярный вид спорта и турнир в мире

Футбол Анализ Спорта, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 16:49 Фото: Instagram/championsleague
В современном цифровом мире спорт выходит за рамки стадионов и телеэкранов, сражаясь за превосходство в социальных сетях. И здесь футбол является самым популярным видом спорта в мире, а Лига чемпионов УЕФА стоит в приоритете у большинства фанатов, сообщает Zakon.kz.

Подобные выводы были сделаны после исследования специалистами издания Sportingpedia, которые проанализировали ситуацию в самых популярных спортивных лигах и турнирах

Здесь учитывались отзывы болельщиков из четырех основных платформ: Facebook, Instagram, X и TikTok.

Футбол Популярный Спорт , фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 16:49

Фото: Instagram/championsleague

По итогам исследования были сделаны следующие выводы:

  • Лига чемпионов УЕФА является самым популярным соревнованием в мире, на нее подписаны 311,8 млн человек в разных соцсетях.
  • Футбол доминирует в рейтинге, три из четырех самых популярных турниров: Лига чемпионов (311,8 млн подписчиков), Премьер-лига (204,6 млн) и Чемпионат мира по футболу (150,2 млн).
  • Самой популярной национальной спортивной лигой в мире считается НБА, которая опережает английскую Премьер-лигу.
  • Формула-1 стала самым дорогим и высокотехнологичным видом спорта в мире.

Во всем мире только шесть ведущих проектов преодолевают рубеж в 100 миллионов подписчиков: Лига чемпионов, НБА, АПЛ, Чемпионат мира по футболу FIFA, UFC и ICC.

UFC стала самым популярным индивидуальным видом спорта, где в ближайшие выходные казахстанские болельщики ждут выхода в октагон нашего тяжеловеса Дияра Нургожая.

27-летний уроженец Алматинской области в ночь на 16 марта проведет свой первый официальный поединок с бразильцем Брендсон Рибейро (16-7) на турнире UFC Fight Night 254. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Суперкомпьютер обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов УЕФА
Спорт
17:54, Сегодня
Суперкомпьютер обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов УЕФА
Nomad Wrestling 2: Лучшие борцы всех стилей вновь сойдутся на ковре
Спорт
16:03, Сегодня
Nomad Wrestling 2: Лучшие борцы всех стилей вновь сойдутся на ковре
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: