Назван самый популярный вид спорта и турнир в мире

В современном цифровом мире спорт выходит за рамки стадионов и телеэкранов, сражаясь за превосходство в социальных сетях. И здесь футбол является самым популярным видом спорта в мире, а Лига чемпионов УЕФА стоит в приоритете у большинства фанатов, сообщает Zakon.kz.

Подобные выводы были сделаны после исследования специалистами издания Sportingpedia, которые проанализировали ситуацию в самых популярных спортивных лигах и турнирах

Здесь учитывались отзывы болельщиков из четырех основных платформ: Facebook, Instagram, X и TikTok.

Фото: Instagram/championsleague

По итогам исследования были сделаны следующие выводы:

Лига чемпионов УЕФА является самым популярным соревнованием в мире, на нее подписаны 311,8 млн человек в разных соцсетях.

Футбол доминирует в рейтинге, три из четырех самых популярных турниров: Лига чемпионов (311,8 млн подписчиков), Премьер-лига (204,6 млн) и Чемпионат мира по футболу (150,2 млн).

Самой популярной национальной спортивной лигой в мире считается НБА, которая опережает английскую Премьер-лигу.

Формула-1 стала самым дорогим и высокотехнологичным видом спорта в мире.

Во всем мире только шесть ведущих проектов преодолевают рубеж в 100 миллионов подписчиков: Лига чемпионов, НБА, АПЛ, Чемпионат мира по футболу FIFA, UFC и ICC.

UFC стала самым популярным индивидуальным видом спорта, где в ближайшие выходные казахстанские болельщики ждут выхода в октагон нашего тяжеловеса Дияра Нургожая.

27-летний уроженец Алматинской области в ночь на 16 марта проведет свой первый официальный поединок с бразильцем Брендсон Рибейро (16-7) на турнире UFC Fight Night 254.