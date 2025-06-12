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Спорт

Какой футбольный клуб пользуется популярностью у фанатов в соцсетях

Футбол Популярный Клуб, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 10:15 Фото: Instagram/realmadrid
Ежегодный опрос болельщиков на рейтинг самого популярного футбольного клуба планеты в социальных сетях снова выиграл мадридский "Реал". 15-кратный победитель Лиги чемпионов чемпионов УЕФА второй год подряд забирает титул, сообщает Zakon.kz.

Данные сведения получены от Международного центра спортивных исследований Football Observatory (CIES), который занимался сбором списка лучших команд мира с наибольшим количеством подписчиков в ведущих социальных сетях – X, Instagram, Facebook, TikTok и YouTube.

В итоге королевский клуб занял первое место в этом рейтинге, с активом в 473,7 миллионов подписчиков. Большую конкуренцию "сливочным" составили, но все же остались но второй строчке футболисты "Барселоны" (427,4 млн).

С большим отрывом далее идут подписчики: "Манчестер Юнайтед" – 233,6 млн, ПСЖ – 199,4 млн, "Манчестер Сити" – 179,5 млн, "Ювентуса" – 174,9 млн, "Ливерпуля" – 166,7 млн, "Челси" – 152,9 млн, "Баварии" – 149,1 млн и "Арсенала" – 114,1 млн

Всего в список самых популярных команд мира вошли 100 представителей мирового футбола.

Надо отметить, что ровно год назад "Реал" выиграл этот же титул с количеством в 411 млн поклонников в соцсетях.  

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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