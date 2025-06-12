Какой футбольный клуб пользуется популярностью у фанатов в соцсетях
Данные сведения получены от Международного центра спортивных исследований Football Observatory (CIES), который занимался сбором списка лучших команд мира с наибольшим количеством подписчиков в ведущих социальных сетях – X, Instagram, Facebook, TikTok и YouTube.
В итоге королевский клуб занял первое место в этом рейтинге, с активом в 473,7 миллионов подписчиков. Большую конкуренцию "сливочным" составили, но все же остались но второй строчке футболисты "Барселоны" (427,4 млн).
С большим отрывом далее идут подписчики: "Манчестер Юнайтед" – 233,6 млн, ПСЖ – 199,4 млн, "Манчестер Сити" – 179,5 млн, "Ювентуса" – 174,9 млн, "Ливерпуля" – 166,7 млн, "Челси" – 152,9 млн, "Баварии" – 149,1 млн и "Арсенала" – 114,1 млн
Всего в список самых популярных команд мира вошли 100 представителей мирового футбола.
Надо отметить, что ровно год назад "Реал" выиграл этот же титул с количеством в 411 млн поклонников в соцсетях.