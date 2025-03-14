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Спорт

Казахстан гарантировал себе шесть медалей на женском ЧМ-2025 по боксу

Женский бокс 6 Полуфиналов ЧМ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 12:38 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
На мировом первенстве по боксу среди женщин в городе Ниш (Сербия) завершились четвертьфинальные поединки. По итогам этих встреч казахстанские боксерши получили шесть мест в полуфинале этого турнира, сообщает Zakon.kz.

Благодаря этим путевкам наши боксерши уже обеспечили себе, как минимум, шесть бронзовых медалей. Но надеемся, что наши девушки превратят эти бронзовые шансы в медали более высшего достоинства.

Данная возможность предоставляется Назым Кызайбай (до 48 кг), Алуа Балкибековой (до 50 кг), Виктории Графеевой (до 60 кг), Аиде Абикеевой (до 63 кг), Наталье Богдановой (до 70 кг) и Ельдане Талиповой (свыше 81 кг).

Казахстанские спортсменки поднимутся на ринг Ниша 14 марта, когда начнутся бои за выход в финал мирового первенства.

Расписание предстоящих полуфиналов ЧМ-2025 выглядит следующим образом (время указано казахстанское):

  • 19:15. Виктория Графеева – Наталья Шадрина (Сербия).
  • 22:00. Назым Кызайбай – Хон Кён Рён (Северная Корея).
  • 22:15. Алуа Балкибекова – Ан Кум Бёл (Северная Корея).
  • 23:30. Аида Абикеева – Елена Бабичева (Россия).
  • 00:00. Наталья Богданова – Лиза Эдель О’Рурк (Ирландия).
  • 00:45. Елдана Талипова – Дарья Сазонова (Молдова).

Казахстанские болельщики бокса смогут посмотреть полуфиналы ЧМ-2025 в прямой трансляции.

Нынешний турнир в Сербии является особенным для лидера женской сборной Казахстана Назым Кызайбай, которая сравнялась с Сериком Сапиевым по количеству медалей на чемпионатах мира.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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