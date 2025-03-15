#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
505.15
550.31
5.89
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
505.15
550.31
5.89
Спорт

Пять казахстанских боксерш выступят в финале ЧМ-2025 в Сербии

Бокс Финал ЧМ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 09:11 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
В ночь на 14 марта представители казахстанской сборной прекрасно выступили на женском мировом первенстве по боксу в сербском Нише. Наши спортсменки завоевали пять путевок в финальную часть этих соревнований, сообщает Zakon.kz.

Шанс на матч за "золото" ЧМ-2025 был предоставлен шестерым казахстанским боксершам: Назым Кызайбай (48 кг), Алуа Балкибековой (50 кг), Виктории Графеевой (60 кг), Аиде Абикеевой (63 кг), Наталье Богдановой (70 кг) и Елдане Талиповой (81+ кг).

В ходе полуфинальных баталий пять наших девушек выиграли свои бои и выполнили поставленные задачи.

Только Наталье Богдановой немного не повезло, она в упорном поединке (3:4) уступила ирландке Лиза Эдель О’Рурк.

Остальные казахстанские спортсменки с большим преимуществом обыграли своих соперниц. Так, Назым Кызайбай переиграла Хон Кён Рён из Северной Кореи – 4:1.

Алуа Балкибекова не оставила никаких шансов кореянке Ан Кум Бёл – 5:0.

Виктория Графеева была сильнее хозяйки ринга Натальи Шадриной – 4:1.

Аида Абикеева разгромила российскую оппонентку Елену Бабичеву со счетом 5:0.

В весовой категории свыше 81 кг Елдана Талипова без особых проблем разобралась с молдаванкой Дарьей Сазоновой – 5:0.

Таким образом, в финале женского ЧМ-2025 честь нашей страны представят пять боксерш, где оппонировать им будут следующие спортсменки:

  • Назым Кызайбай – Юлия Чумгалакова (Россия)
  • Алуа Балкибекова – Ху Мэйи (Китай)
  • Виктория Графеева – Нуне Асатрян (Россия)
  • Аида Абикеева – Тананья Сомнуек (Таиланд)
  • Елдана Талипова – Илян Чжан (Китай).

Финальные поединки запланированы на 16 марта.

Между тем непобежденный казахстанский боец Диас Нургожай провел битву взглядов перед дебютным поединком в UFC.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Топовый боец UFC предсказал победителя боя Махачев – Топурия
Спорт
08:36, Сегодня
Топовый боец UFC предсказал победителя боя Махачев – Топурия
Казахстанка "разорвала" соперницу на ЧМ-2025 по боксу
Спорт
03:44, 15 марта 2025
Казахстанка "разорвала" соперницу на ЧМ-2025 по боксу
Непобежденный казахстанский боец провел битву взглядов перед дебютным поединком в UFC
Спорт
03:10, 15 марта 2025
Непобежденный казахстанский боец провел битву взглядов перед дебютным поединком в UFC
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: