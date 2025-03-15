Пять казахстанских боксерш выступят в финале ЧМ-2025 в Сербии

В ночь на 14 марта представители казахстанской сборной прекрасно выступили на женском мировом первенстве по боксу в сербском Нише. Наши спортсменки завоевали пять путевок в финальную часть этих соревнований, сообщает Zakon.kz.

Шанс на матч за "золото" ЧМ-2025 был предоставлен шестерым казахстанским боксершам: Назым Кызайбай (48 кг), Алуа Балкибековой (50 кг), Виктории Графеевой (60 кг), Аиде Абикеевой (63 кг), Наталье Богдановой (70 кг) и Елдане Талиповой (81+ кг).

В ходе полуфинальных баталий пять наших девушек выиграли свои бои и выполнили поставленные задачи.

Только Наталье Богдановой немного не повезло, она в упорном поединке (3:4) уступила ирландке Лиза Эдель О’Рурк.

Остальные казахстанские спортсменки с большим преимуществом обыграли своих соперниц. Так, Назым Кызайбай переиграла Хон Кён Рён из Северной Кореи – 4:1.

Алуа Балкибекова не оставила никаких шансов кореянке Ан Кум Бёл – 5:0.

Виктория Графеева была сильнее хозяйки ринга Натальи Шадриной – 4:1.

Аида Абикеева разгромила российскую оппонентку Елену Бабичеву со счетом 5:0.

В весовой категории свыше 81 кг Елдана Талипова без особых проблем разобралась с молдаванкой Дарьей Сазоновой – 5:0.

Таким образом, в финале женского ЧМ-2025 честь нашей страны представят пять боксерш, где оппонировать им будут следующие спортсменки:

Назым Кызайбай – Юлия Чумгалакова (Россия)

Алуа Балкибекова – Ху Мэйи (Китай)

Виктория Графеева – Нуне Асатрян (Россия)

Аида Абикеева – Тананья Сомнуек (Таиланд)

Елдана Талипова – Илян Чжан (Китай).

Финальные поединки запланированы на 16 марта.

Между тем непобежденный казахстанский боец Диас Нургожай провел битву взглядов перед дебютным поединком в UFC.