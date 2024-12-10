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Спорт

Казахстанские боксерши сразятся за пять золотых медалей на ЧА-2024

Бокс 5 Финалов, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 09:45 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
10 декабря на ринге Чиангмая (Таиланд) стартуют финальные поединки азиатского первенства по боксу. В этот день пройдут решающие бои у женщин, где в пяти весовых категориях выступят казахстанские спортсменки, сообщает Zakon.kz.

Изначально на эти соревнования заявились 12 представительниц женской сборной Казахстана и до  решающего этапа сумели добраться только пять из них.

Теперь за "золото" ЧА-2024 свой шанс испытают следующие наши боксерши: 

  • Виктория Графеева (60 кг) – Цян Ли (Китай);
  • Аида Абикеева (63) – Лин Ха (Вьетнам);
  • Наталья Богданова (70) – Байсон Маникон (Таиланд);
  • Гульсая Ержан (81) – Карине Айрапетян (Украина);
  • Ельдана Талипова (+81) – Олтиной Сотимбоева (Узбекистан).

Не смогли показать свое мастерство в решающих поединках ряд казахстанских спортсменок. Алуа Балкибекова (50 кг) снялась с турнира в самом его начале из-за здоровья. Сымбат Алиаскар (54 кг) проиграла в 1/4 финала.

Бронзовыми призерами ЧА-2024 стали Айгерим Саттыбаева (48 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Улжан Сарсенбек (57 кг), Милана Сафронова (66 кг) и Диана Магауияева (75 кг).

Вслед за девушками 11 декабря в бой за "золото" данных соревнований вступят девять казахстанских боксеров.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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