Сестры-чемпионки: казахстанские боксерши выиграли "золото" в один день на Азиаде-2025
Казахстанские представители единоборств 30 октября успешно выступили на юношеских Азиатских играх, проходящих в Манаме (Бахрейн), завоевав восемь медалей в соревнованиях по дзюдо, боксу и джиу-джитсу, сообщает Zakon.kz.
Главным событием стал уникальный успех сестер Камилы и Аяулым Оспановых, которые обе в один день поднялись на высшую ступень пьедестала.
- Аяулым Оспанова стала победительницей в весовой категории до 66 килограммов, остановив соперницу из Индии Харнуур Каур во втором раунде.
- Камила Оспанова завоевала "золото" в весе до 75 килограммов, принеся Казахстану еще одну высшую награду.
Серебряные медали завоевали сразу несколько спортсменов:
- Рафаэль Орумбаев (джиу-джитсу, до 69 кг) уступил в финале Рамазану Тиянгуберу из Кыргызстана.
- Адильжан Жаудинов (дзюдо, свыше 90 кг) проиграл Алибеку Дурдиеву из Узбекистана.
- Шынгысхан Танирберген (дзюдо, до 90 кг) занял второе место, уступив Джурабеку Ешпулатову (Узбекистан).
- Рустембек Мухамедали (бокс, свыше 80 кг) в решающем поединке проиграл Асадбеку Султанбоеву (Узбекистан).
- Эльнура Конырат (бокс, свыше 75 кг) уступила в финале Аншике из Индии.
Бронзовые медали в копилку сборной принесли Инжу Жумажан (дзюдо, до 57 кг) и Лейла Рахимжанова(джиу-джитсу, до 63 кг). Обе спортсменки уверенно выиграли свои схватки за третье место – против соперниц из Таиланда.
Ранее сообщалось, что казахстанская дзюдоистка завоевала "золото" юношеской Азиады в Бахрейне.
