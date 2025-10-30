Сестры-чемпионки: казахстанские боксерши выиграли "золото" в один день на Азиаде-2025

Казахстанские представители единоборств 30 октября успешно выступили на юношеских Азиатских играх, проходящих в Манаме (Бахрейн), завоевав восемь медалей в соревнованиях по дзюдо, боксу и джиу-джитсу, сообщает Zakon.kz.

Главным событием стал уникальный успех сестер Камилы и Аяулым Оспановых, которые обе в один день поднялись на высшую ступень пьедестала.

Аяулым Оспанова стала победительницей в весовой категории до 66 килограммов, остановив соперницу из Индии Харнуур Каур во втором раунде.

Камила Оспанова завоевала "золото" в весе до 75 килограммов, принеся Казахстану еще одну высшую награду.

Серебряные медали завоевали сразу несколько спортсменов:

Рафаэль Орумбаев (джиу-джитсу, до 69 кг) уступил в финале Рамазану Тиянгуберу из Кыргызстана.

Адильжан Жаудинов (дзюдо, свыше 90 кг) проиграл Алибеку Дурдиеву из Узбекистана.

Шынгысхан Танирберген (дзюдо, до 90 кг) занял второе место, уступив Джурабеку Ешпулатову (Узбекистан).

Рустембек Мухамедали (бокс, свыше 80 кг) в решающем поединке проиграл Асадбеку Султанбоеву (Узбекистан).

Эльнура Конырат (бокс, свыше 75 кг) уступила в финале Аншике из Индии.

Бронзовые медали в копилку сборной принесли Инжу Жумажан (дзюдо, до 57 кг) и Лейла Рахимжанова(джиу-джитсу, до 63 кг). Обе спортсменки уверенно выиграли свои схватки за третье место – против соперниц из Таиланда.

Ранее сообщалось, что казахстанская дзюдоистка завоевала "золото" юношеской Азиады в Бахрейне.