Спорт

Сестры-чемпионки: казахстанские боксерши выиграли "золото" в один день на Азиаде-2025

Аяулым Оспанова, бокс, азиада, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 23:07 Фото: НОК РК
Казахстанские представители единоборств 30 октября успешно выступили на юношеских Азиатских играх, проходящих в Манаме (Бахрейн), завоевав восемь медалей в соревнованиях по дзюдо, боксу и джиу-джитсу, сообщает Zakon.kz.

Главным событием стал уникальный успех сестер Камилы и Аяулым Оспановых, которые обе в один день поднялись на высшую ступень пьедестала.

  • Аяулым Оспанова стала победительницей в весовой категории до 66 килограммов, остановив соперницу из Индии Харнуур Каур во втором раунде.
  • Камила Оспанова завоевала "золото" в весе до 75 килограммов, принеся Казахстану еще одну высшую награду.

Серебряные медали завоевали сразу несколько спортсменов:

  • Рафаэль Орумбаев (джиу-джитсу, до 69 кг) уступил в финале Рамазану Тиянгуберу из Кыргызстана.
  • Адильжан Жаудинов (дзюдо, свыше 90 кг) проиграл Алибеку Дурдиеву из Узбекистана.
  • Шынгысхан Танирберген (дзюдо, до 90 кг) занял второе место, уступив Джурабеку Ешпулатову (Узбекистан).
  • Рустембек Мухамедали (бокс, свыше 80 кг) в решающем поединке проиграл Асадбеку Султанбоеву (Узбекистан).
  • Эльнура Конырат (бокс, свыше 75 кг) уступила в финале Аншике из Индии.

Бронзовые медали в копилку сборной принесли Инжу Жумажан (дзюдо, до 57 кг) и Лейла Рахимжанова(джиу-джитсу, до 63 кг). Обе спортсменки уверенно выиграли свои схватки за третье место – против соперниц из Таиланда.

Ранее сообщалось, что казахстанская дзюдоистка завоевала "золото" юношеской Азиады в Бахрейне.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
