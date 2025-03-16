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Спорт

Неймар пропустит все мартовские игры за сборную Бразилии

Неймар пропустит игры за сборную Бразилии в марте, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 08:52 Фото: Facebook/neymarjr
Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии и форвард "Сантоса" Неймар пропустит ближайшие матчи национальной сборной, сообщает Zakon.kz.

Неймар в январе покинул саудовский "Аль-Хиляль" и вернулся в родной "Сантос". Его вызвали на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года:

  • с колумбийцами 21 марта;
  • с аргентинцами 26 марта.

Это должны были стать его первые игры за национальную команду после 17-месячного отсутствия, но футболист снова получил травму. Грустная новость для поклонников Неймара вышла 15 марта на сайте Бразильской конфедерации футбола.

Неймар имеет 79 голов в карьере. Продолжительный пропуск на футбольном поле был обусловлен тяжелой травмой колена. Последнюю травму он получил 2 марта, повредив бедро в игре за "Сантос".

А его коллега Роналду отличился на днях неспортивным поведением. Он обозвал своего фаната уродом.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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