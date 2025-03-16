Неймар пропустит все мартовские игры за сборную Бразилии
Фото: Facebook/neymarjr
Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии и форвард "Сантоса" Неймар пропустит ближайшие матчи национальной сборной, сообщает Zakon.kz.
Неймар в январе покинул саудовский "Аль-Хиляль" и вернулся в родной "Сантос". Его вызвали на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года:
- с колумбийцами 21 марта;
- с аргентинцами 26 марта.
Это должны были стать его первые игры за национальную команду после 17-месячного отсутствия, но футболист снова получил травму. Грустная новость для поклонников Неймара вышла 15 марта на сайте Бразильской конфедерации футбола.
Неймар имеет 79 голов в карьере. Продолжительный пропуск на футбольном поле был обусловлен тяжелой травмой колена. Последнюю травму он получил 2 марта, повредив бедро в игре за "Сантос".
А его коллега Роналду отличился на днях неспортивным поведением. Он обозвал своего фаната уродом.
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