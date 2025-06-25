Официально: Неймар останется играть в чемпионате Бразилии
Фото: Instagram/neymarjr
Звезда сборной Бразилии Неймар и футбольный клуб "Сантос" подписали новый контракт до конца 2025 года с возможностью его продления, сообщает Zakon.kz.
В ночь на 25 июня легендарный бразильский клуб "Сантос", за который в прошлом веке выступал король футбола Пеле, объявил о подписании нового контракта с 33-летним Неймаром.
Договор заключен до конца 2025 года и включает опцию дальнейшего продления.
Как уже известно, Неймар полгода назад вернулся в "Сантос" из саудовского "Аль-Хиляля". И с того периода форвард сыграл за свою команду 12 матчей во всех турнирах и забил три гола.
Несколько дней назад главная звезда "Сантоса" у себя на Родине встретился с самым перспективным футболистом планеты – 17-летним Ламином Ямалем.
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