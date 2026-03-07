Девять сильнейших: Казахстан готовится к ЧМ по шорт-треку в Канаде

Фото: olympic.kz

Тренерский штаб команды Казахстана по шорт-треку представил состав на участие в чемпионате мира в Монреале (Канада). Нашу на мировом первенстве представят девять спортсменов, сообщает Zakon.kz.

На чемпионате выступят Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов, Нуртилек Кажгали, Айбек Насен, Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Ольга Тихонова. Чемпионат мира пройдет с 13 по 15 марта. Ранее сообщалось, что Асылхан Асан стал победителем этапа Кубка Европы в Швейцарии.

