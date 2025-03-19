Первые победители "Национального спортивного эксперта" уже получили свои призы

В дебютном предстартовом розыгрыше в проекте "Национальный спортивный эксперт" определились первые 10 победителей, и они уже забрали заслуженные призы.

В предварительном розыгрыше, который прошел в прямом эфире на YouTube, участники выиграли игровые консоли PlayStation 5, смартфоны Samsung Galaxy S24 и наушники AirPods Pro.

Надо сказать, что прямой эфир привлек внимание множества зрителей, которые наблюдали за розыгрышем и ждали, кто же станет первым победителем. Счастливчиков среди участников, выполнивших задания, определял генератор случайных чисел, а ведущий объявлял их. Более того, новоявленным обладателям PlayStation 5, Samsung Galaxy S24 и AirPods Pro звонили прямо в ходе прямой трансляции. Так, один из участников даже не поверил в свою удачу, когда узнал, что выиграл приз. Впрочем, другие сходу стали рассказывать, как распорядятся подарками.

Между тем самое интересное только начинается. Буквально несколько дней назад проект анонсировал матчи, на которые уже можно делать прогнозы. Если вы разбираетесь в футболе, попробуйте свои силы, ведь чем больше вы набираете очков, тем выше вероятность получить главный приз – Toyota Camry.

К слову, участие в розыгрыше бесплатное. Достаточно зарегистрироваться на платформе "Национального спортивного эксперта" и попытать удачу. Следующие розыгрыши пройдут 24, 27 и 31 марта 2025 года.

Присоединяйтесь прямо сейчас и, возможно, в следующий раз PlayStation или даже Toyota Camry достанется именно вам.

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