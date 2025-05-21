История успеха казахстанца, ставшего чемпионом по прогнозам в проекте "Национальный спортивный эксперт"

6 мая в Астане состоялось главное событие проекта "Национальный спортивный эксперт" – торжественная церемония вручения призов победителям чемпионата по прогнозам на футбол.

Главный герой вечера – Саят из Семея. Он прошел все четыре тура проекта, сделал десятки прогнозов, поднялся на вершину рейтинга… и стал обладателем новой Toyota Camry. Сам Саят признается:

"Честно сказать, я не верил до конца. Ну правда – участвовал, делал прогнозы, но думал: "Ну точно не я". А потом – звонок, имя на экране, и вот я уже в Астане, держу ключи от Toyota Camry. Это очень крутое чувство. Я обычный парень, работаю в строительстве, живу в Семее. И никогда бы не подумал, что однажды окажусь на сцене, получу такую машину, и все это просто за то, что люблю футбол и неплохо в нем разбираюсь. Огромное спасибо организаторам – это настоящее событие в моей жизни!"

Проект "Национальный спортивный эксперт" длился весь апрель и собрал десятки тысяч участников со всего Казахстана. Без ставок, без вложений – только футбольные прогнозы, спортивный интеллект и честное соперничество.

Что было на мероприятии?

Вручение главного приза – Toyota Camry.

Награждение финалистов, которые получили MacBook и iPhone.

Эмоции победителей, интерактив и атмосфера настоящего спортивного праздника.

И, конечно, много фото и видео с реальными людьми, доказавшими: выиграть – реально!

Цифры, которые говорят сами за себя:

Более 150 000 прогнозов.

40 победителей в проекте.

Призовой фонд – 80 000 000 тенге.

И одна новенькая Toyota Camry, которая уже поехала домой вместе с победителем.

"Национальный спортивный эксперт" доказал: выигрывают не те, кому повезло, а те, кто действительно разбирается в спорте".

Совсем скоро стартует второй сезон проекта: вновь будут суперпризы и каждый может стать чемпионом Казахстана по прогнозам на спорт. Следите за новостями в телеграм-канале "Национальный спортивный эксперт" и, возможно, в следующий раз именно вы скажете:

"Я тоже не верил. А потом получил ключи".

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