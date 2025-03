Победитель КЧМ-2025 по футболу заработает 150-170 млн долларов

Здесь надо отметить, что учитывая средства, заработанные на предварительных этапах, призовые победителя могут составить 150-170 млн долларов.

Также надо иметь в виду, что европейские клубы могут получить более высокие суммы, чем команды с других континентов, за счет более крупных вступительных взносов.

Understand the Club World Cup winner is set to receive over $100m in prize money.



UEFA entrants will receive a higher number due to a bigger entry payout.💰 pic.twitter.com/lMzNPq4cWS