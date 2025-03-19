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Спорт

Победитель КЧМ-2025 по футболу заработает 150-170 млн долларов

Футбол Сумма Призовых , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2025 18:06 Фото: Instagram/fifaworldcup
Как известно, нынешним летом на футбольных полях США пройдет клубный чемпионат мира по футболу. Лучшая команда предстоящего турнира за победу в финальном матче получит свыше 100 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Здесь надо отметить, что учитывая средства, заработанные на предварительных этапах, призовые победителя могут составить 150-170 млн долларов.

Также надо иметь в виду, что европейские клубы могут получить более высокие суммы, чем команды с других континентов, за счет более крупных вступительных взносов.

Клубный ЧМ-2025 пройдет на территории США с участием 32 клубов из разных стран с 15 июня по 13 июля.

В ночь на 6 декабря в Майами (США) состоялась жеребьевка данного турнира. По итогам этой процедуры американский клуб "Интер Майами" во главе с ее лидером Лионелем Месси откроет предстоящие мировые состязания.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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