Победитель КЧМ-2025 по футболу заработает 150-170 млн долларов
Здесь надо отметить, что учитывая средства, заработанные на предварительных этапах, призовые победителя могут составить 150-170 млн долларов.
Также надо иметь в виду, что европейские клубы могут получить более высокие суммы, чем команды с других континентов, за счет более крупных вступительных взносов.
Understand the Club World Cup winner is set to receive over $100m in prize money.— Ben Jacobs (@JacobsBen) March 18, 2025
UEFA entrants will receive a higher number due to a bigger entry payout.💰 pic.twitter.com/lMzNPq4cWS
Клубный ЧМ-2025 пройдет на территории США с участием 32 клубов из разных стран с 15 июня по 13 июля.
В ночь на 6 декабря в Майами (США) состоялась жеребьевка данного турнира. По итогам этой процедуры американский клуб "Интер Майами" во главе с ее лидером Лионелем Месси откроет предстоящие мировые состязания.