Победитель КЧМ-2025 по футболу заработает 150-170 млн долларов

Как известно, нынешним летом на футбольных полях США пройдет клубный чемпионат мира по футболу. Лучшая команда предстоящего турнира за победу в финальном матче получит свыше 100 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Здесь надо отметить, что учитывая средства, заработанные на предварительных этапах, призовые победителя могут составить 150-170 млн долларов.

Также надо иметь в виду, что европейские клубы могут получить более высокие суммы, чем команды с других континентов, за счет более крупных вступительных взносов.

Understand the Club World Cup winner is set to receive over $100m in prize money.



UEFA entrants will receive a higher number due to a bigger entry payout.💰 pic.twitter.com/lMzNPq4cWS — Ben Jacobs (@JacobsBen) March 18, 2025

Клубный ЧМ-2025 пройдет на территории США с участием 32 клубов из разных стран с 15 июня по 13 июля.

В ночь на 6 декабря в Майами (США) состоялась жеребьевка данного турнира. По итогам этой процедуры американский клуб "Интер Майами" во главе с ее лидером Лионелем Месси откроет предстоящие мировые состязания.

