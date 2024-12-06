"Интер Майами" Лионеля Месси сыграет в матче-открытия КЧМ-2025
Фото: Instagram/intermiamicf
В ночь на 6 декабря в Майами (США) состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира-2025 по футболу. К этой минуте стало известно, что местному клубу "Интер Майами" во главе с ее лидером Лионелем Месси доверили открыть престижный турнир, сообщает Zakon.kz.
Предстоящие соревнования впервые пройдут в новом формате с участием 32 клубов, которые на первом этапе разделены на 8 подгрупп.
The opening game of the Club World Cup will see Inter Miami face Al Ahly at Hard Rock Stadium on June 15.🇺🇸🇪🇬— Ben Jacobs (@JacobsBen) December 5, 2024
Чемпион МЛС-2024, команда "Интер Майами", проведет матч-открытия турнира против египетского "Аль-Ахли".
По итогам жеребьевки клуб из Флориды также получил в соперники два известных коллектива: "Палмейрас" (Бразилия) и "Порту" (Португалия).
Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. В жеребьевке турнира принял участие будущий президент США Дональд Трамп.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript