Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Интер Майами" Лионеля Месси сыграет в матче-открытия КЧМ-2025

Футбол Матч-Открытие КЧМ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 09:39 Фото: Instagram/intermiamicf
В ночь на 6 декабря в Майами (США) состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира-2025 по футболу. К этой минуте стало известно, что местному клубу "Интер Майами" во главе с ее лидером Лионелем Месси доверили открыть престижный турнир, сообщает Zakon.kz.

Предстоящие соревнования впервые пройдут в новом формате с участием 32 клубов, которые на первом этапе разделены на 8 подгрупп. 

Чемпион МЛС-2024, команда "Интер Майами", проведет матч-открытия турнира против египетского "Аль-Ахли".

По итогам жеребьевки клуб из Флориды также получил в соперники два известных коллектива: "Палмейрас" (Бразилия) и "Порту" (Португалия).

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. В жеребьевке турнира принял участие будущий президент США Дональд Трамп.

Читайте также

Футбол 60 голов
Лучший снайпер 2024 года Дьокереш пополнил свою "копилку" до 60 голов
UFC
Шавкат Рахмонов встретился с соперником перед турниром UFC 310
Софья Самоделкина
Фигуристка Самоделкина сделала заявление
Куандык Шынасилов
Месси Лионель Трамп Дональд США Интер Майами 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
Биткоины, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг
Жители Астаны обменяли криптовалюту на семь миллиардов тенге и получили срок
Тенге, деньги, Казахстан
Новые поправки в законодательство о гарантировании депозитов: что ждет казахстанских вкладчиков
Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Три числа несчастья: нумеролог перечислила счастливые номера мобильных телефонов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: