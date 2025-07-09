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Спорт

Первый финалист КЧМ-2025 по футболу заработал 110 млн долларов

Футбол Заработок Челси, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 18:39 Фото: Instagram/chelseafc
В ночь на 9 июля лондонский "Челси" в первом полуфинале клубного чемпионата мира по футболу обыграл бразильский "Флуминенсе" (2:0). За эту победу "аристократы" заработали денежную премию в размере 110 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журналист Бен Джейкобс, казна лондонского клуба может пополниться еще на большую сумму, если они выиграют титул клубного чемпиона мира.

Тогда в кассу "Челси" FIFA перечислит 120 млн долларов.

Минувшей ночью английский коллектив в первом полуфинале текущего турнира победил "Флуминенсе" (Бразилия) со счетом 2:0.

"Это большое достижение, для нас был фантастический сезон. Мы в топ-4 АПЛ взяли Лигу конференций и теперь финал КЧМ. Очень и очень счастливы. Идем от игры к игре. Наконец-то у нас последняя игра сезона и надеемся, что сможем выиграть турнир". Главный тренер "Челси" Энцо Мареска

Соперником "синих" в финале КЧМ-2025 станет победитель второго полуфинала, где сразятся французский ПСЖ и мадридский "Реал".

Между тем испанская дружина прилетела в Нью-Йорк с небольшими проблемами.

Решающая игра за звание чемпиона мира среди клубов состоится 13 июля. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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