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Спорт

Сборная Казахстана обыграла Кюрасао в товарищеском матче перед отбором на ЧМ-2026

Сборная Казахстана, Кюрасао, ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 00:03 Фото: Instagram/kff_team
Национальная сборная Казахстана по футболу 19 марта провела товарищеский матч против команды Кюрасао в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Встреча завершилась победой казахстанцев со счетом 2:0.

Как пишет sportarena.kz, голы в составе сборной Казахстана забили Асхат Тагыберген и Максим Самородов.

Предстоящие матчи команды пройдут в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Казахстан выступает в группе J, где его соперниками станут сборные Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна.

Первый матч квалификации казахстанская сборная проведет 23 марта в Кардиффе против Уэльса (00:45 по времени Астаны), а 26 марта сыграет в гостях с Лихтенштейном (00:45).

Ранее сборная Казахстана не встречалась с командами Уэльса и Лихтенштейна на международных турнирах.

Ранее сообщалось, что казахстанские футболисты собрались в полном составе перед матчем с Уэльсом. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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