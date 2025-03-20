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Спорт

Дастан Сатпаев обновил рекорд сборной Казахстана по футболу

Футбол Дебют Сборная РК, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 17:50 Фото: Telegram/fc_kairat
Поздно вечером 19 марта национальная сборная Казахстана завершила учебно-тренировочные сборы в Турции. В последний день занятий наши футболисты сыграли контрольный матч против команды Кюрасао и выиграли со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

Во втором тайме этого товарищеского поединка дебютировал Дастан Сатпаев, став самым молодым игроком в истории сборной Казахстана. Игроку "Кайрата" на момент выхода на поле было 16 лет, 7 месяцев и 8 дней.

Дастан обновил показатель Жамбыла Кокеева, который 14 февраля 2006 года в игре против Иордании надел майку нашей сборной в возрасте 17 лет, 4 месяцев и 25 дней.

Будущий футболист лондонского "Челси" помог своим коллегам обыграть соперника – 2:0.

Футбол Победа Кюрасао, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 17:50

Фото: Telegram/fc_kairat

После турецких сборов подопечные Али Алиева готовятся к вылету в Уэльс. В ночь на 23 марта сборная Казахстана стартует в отборочном турнире к ЧМ-2026 матчем против команды Уэльса, начало в 00:45 по казахстанскому времени.

Еще 10 дней назад был назван окончательный состав на игру против Уэльса, но Алиеву на днях пришлось сделать некоторые коррективы из-за внезапных травм наших футболистов.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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