Депай стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов по футболу

Поздно вечером 7 сентября футболисты команды Нидерландов обыграли в гостях Литву со счетом 3:2. В этом матче форвард "оранжевых" Мемфис Депай оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории голландской сборной, сообщает Zakon.kz.

Встреча в Каунасе, которая прошла в рамках шестого тура отбора ЧМ-2026, началась с забитого мяча в исполнении Мемфиса Депая на 11-й минуте.

Спустя время "оранжевые" удвоили преимущество, благодаря точному удару Квинтена Тимбера. Однако хозяева поля не дали гостям далеко уйти и незамедлительно восстановили равновесие, отличились Гвидас Гинейтис и Эдвинас Гирдвайнис.

И все же голландская сборная после перерыва сумела вырвать победу, игрок бразильского "Коринтиаса" Депай сделал дубль – 3:2.

Благодаря двум результативным действиям Депай стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов, положив в карьерную копилку 51-й и 52-й голы.

Тем самым Мемфис побил рекорд своего знаменитого соотечественника Робина ван Перси, у которого было 50 взятий ворот до этого.

Подобным дублем два дня назад отличился знаменитый португалец Криштиану Роналду, который ныне является лучшим снайпером мирового футбола на уровне сборных (140 голов).