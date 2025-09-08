#АЭС в Казахстане
Спорт

Депай стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов по футболу

Футбол Лучший Бомбардир, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 14:53 Фото: Instagram/onsoranje
Поздно вечером 7 сентября футболисты команды Нидерландов обыграли в гостях Литву со счетом 3:2. В этом матче форвард "оранжевых" Мемфис Депай оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории голландской сборной, сообщает Zakon.kz.

Встреча в Каунасе, которая прошла в рамках шестого тура отбора ЧМ-2026, началась с забитого мяча в исполнении Мемфиса Депая на 11-й минуте. 

Спустя время "оранжевые" удвоили преимущество, благодаря точному удару Квинтена Тимбера. Однако хозяева поля не дали гостям далеко уйти и незамедлительно восстановили равновесие, отличились Гвидас Гинейтис и Эдвинас Гирдвайнис.

И все же голландская сборная после перерыва сумела вырвать победу, игрок бразильского "Коринтиаса" Депай сделал дубль – 3:2.

Благодаря двум результативным действиям Депай стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов, положив в карьерную копилку 51-й и 52-й голы.

Тем самым Мемфис побил рекорд своего знаменитого соотечественника Робина ван Перси, у которого было 50 взятий ворот до этого.  

Подобным дублем два дня назад отличился знаменитый португалец Криштиану Роналду, который ныне является лучшим снайпером мирового футбола на уровне сборных (140 голов). 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
