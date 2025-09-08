Депай стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов по футболу
Встреча в Каунасе, которая прошла в рамках шестого тура отбора ЧМ-2026, началась с забитого мяча в исполнении Мемфиса Депая на 11-й минуте.
Спустя время "оранжевые" удвоили преимущество, благодаря точному удару Квинтена Тимбера. Однако хозяева поля не дали гостям далеко уйти и незамедлительно восстановили равновесие, отличились Гвидас Гинейтис и Эдвинас Гирдвайнис.
И все же голландская сборная после перерыва сумела вырвать победу, игрок бразильского "Коринтиаса" Депай сделал дубль – 3:2.
Благодаря двум результативным действиям Депай стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов, положив в карьерную копилку 51-й и 52-й голы.
Тем самым Мемфис побил рекорд своего знаменитого соотечественника Робина ван Перси, у которого было 50 взятий ворот до этого.
Подобным дублем два дня назад отличился знаменитый португалец Криштиану Роналду, который ныне является лучшим снайпером мирового футбола на уровне сборных (140 голов).