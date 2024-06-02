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Боксерша Назым Кызайбай пробилась на Олимпиаду в Париже

Назым Кызайбай, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 17:08 Фото: НОК РК
Представительница сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай завоевала квоту на Олимпийские игры в Париже, сообщает Zakon.kz.

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Заветный матч казахстанская спортсменка провела против Су Хуан Канг из Северной Кореи в 1/4 финала.

Как пишет Национальный олимпийский комитет (НОК РК), стартовый раунд остался за соперницей. Однако во втором Назым сумела выиграть, выровняв тем самым ход встречи. В решающей трехминутке сильнее была казахстанка, которая и завоевала олимпийскую путевку в весовой категории до 50 килограммов.

Ранее на Олимпиаду в Париже в категории до 75 килограммов пробилась Валентина Хальзова.

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