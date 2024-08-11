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В Алматы встретили Назым Кызайбай

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 04:50 Фото: Zakon.kz
Ночью 12 августа в Алматы из Парижа вернулась бронзовая чемпионка Олимпийских игр и гордость казахстанского бокса Назым Кызайбай, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на время, здание аэропорта ломилось от желающих увидеть и быть причастными к встрече любимой спортсменки. Некоторые заранее прибыли в аэропорт, чтобы подготовить место встречи должным образом.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 04:50

Фото: Zakon.kz

Назым Кызайбай, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 04:50

Фото: Zakon.kz

Чтобы скоротать время ожидания, встречающие Назым фотографировались на фоне приветственного баннера с изображением спортсменки.

Назым Кызайбай, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 04:50

Фото: Zakon.kz

В толпе встречающих скромно ожидала встречи с дочерью и мама Назым.

Назым Кызайбай, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 04:50

Фото: Zakon.kz

Среди окруживших ее многочисленных мужчин, Назым глазами долго искала искала именно ее. Спортсменке и тут пришлось проявить бойцовский характер: она передала встречающим огромные букеты и настояла на встрече и объятиях с мамой.

После этого, уставшая от перелета, но одновременно радостная от возвращения домой спортсменка уделила время представителям СМИ.

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2024 04:50

Фото: Zakon.kz

Также ночью в Париже прошла церемония закрытия Олимпиады.

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