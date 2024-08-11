В Алматы встретили Назым Кызайбай
Несмотря на время, здание аэропорта ломилось от желающих увидеть и быть причастными к встрече любимой спортсменки. Некоторые заранее прибыли в аэропорт, чтобы подготовить место встречи должным образом.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Чтобы скоротать время ожидания, встречающие Назым фотографировались на фоне приветственного баннера с изображением спортсменки.
Фото: Zakon.kz
В толпе встречающих скромно ожидала встречи с дочерью и мама Назым.
Фото: Zakon.kz
Среди окруживших ее многочисленных мужчин, Назым глазами долго искала искала именно ее. Спортсменке и тут пришлось проявить бойцовский характер: она передала встречающим огромные букеты и настояла на встрече и объятиях с мамой.
После этого, уставшая от перелета, но одновременно радостная от возвращения домой спортсменка уделила время представителям СМИ.
Фото: Zakon.kz
Также ночью в Париже прошла церемония закрытия Олимпиады.