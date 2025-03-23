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Спорт

Казахстанский дзюдоист выиграл "золото" во время празднования Наурыза

Дзюдоист, фото, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 07:30 Фото: пресс-служба НОК РК
В Семее завершился республиканский турнир по дзюдо Abai Open. На нем триумфально выступил титулованный Ислам Бозбаев. Он завоевал "золото" в весовой категории до 100 кг, сообщает Zakon.kz.

Представитель Карагандинской области в финале был сильнее хозяина татами Касиета Каркына.

Предыдущим стартом для Бозбаева был этап "Большого шлема" в Баку. Там он занял седьмое место: проиграл в 1/4 финала.

Также Ислам Бозбаев является:

  • бронзовым призером международного турнира "Мировые мастера" (2018);
  • серебряным призером этапа "Большого шлема" (2019);
  • мастером спорта Республики Казахстан;
  • мастером спорта международного класса;
  • участником Олимпиады (2012) и Азиады (2018).

Ранее казахстанский гимнаст завоевал "золото" на Кубке мира в Турции.

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Аксинья Титова
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