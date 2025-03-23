Казахстанский дзюдоист выиграл "золото" во время празднования Наурыза
Фото: пресс-служба НОК РК
В Семее завершился республиканский турнир по дзюдо Abai Open. На нем триумфально выступил титулованный Ислам Бозбаев. Он завоевал "золото" в весовой категории до 100 кг, сообщает Zakon.kz.
Представитель Карагандинской области в финале был сильнее хозяина татами Касиета Каркына.
Предыдущим стартом для Бозбаева был этап "Большого шлема" в Баку. Там он занял седьмое место: проиграл в 1/4 финала.
Также Ислам Бозбаев является:
- бронзовым призером международного турнира "Мировые мастера" (2018);
- серебряным призером этапа "Большого шлема" (2019);
- мастером спорта Республики Казахстан;
- мастером спорта международного класса;
- участником Олимпиады (2012) и Азиады (2018).
Ранее казахстанский гимнаст завоевал "золото" на Кубке мира в Турции.
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