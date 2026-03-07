Казахстанский дзюдоист Адилет Алмат завоевал "золото" Гран-при в Австрии

Представитель команды Казахстана по дзюдо Адилет Алмат стал победителем турнира серии Гран-при в Линце (Австрия). Спортсмен представлял страну в весовой категории до 81 кг, сообщает Zakon.kz.

В финальной схватке Алмат встретился с представителем Азербайджана Вусалом Галандарзаде. По итогам противостояния победу одержал казахстанец.

Таким образом, в активе сборной Казахстана на данный момент две медали. Ранее Шерзод Давлатов (до 60 кг) завоевал бронзовую награду.

Ранее сообщалось, что Казахстан поборется за "золото" Гран-при по дзюдо в Австрии.