Казахстанский дзюдоист Адилет Алмат завоевал "золото" Гран-при в Австрии
Представитель команды Казахстана по дзюдо Адилет Алмат стал победителем турнира серии Гран-при в Линце (Австрия). Спортсмен представлял страну в весовой категории до 81 кг, сообщает Zakon.kz.
В финальной схватке Алмат встретился с представителем Азербайджана Вусалом Галандарзаде. По итогам противостояния победу одержал казахстанец.
Таким образом, в активе сборной Казахстана на данный момент две медали. Ранее Шерзод Давлатов (до 60 кг) завоевал бронзовую награду.
Ранее сообщалось, что Казахстан поборется за "золото" Гран-при по дзюдо в Австрии.
