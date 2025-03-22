Казахстанский гимнаст завоевал "золото" на Кубке мира в Турции
Фото: НОК РК
Казахстанские гимнасты 22 марта завоевали две медали на этапе Кубка мира в Анталье (Турция), сообщает Zakon.kz.
Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, наши спортсмены успешно выступили в финале упражнений на коне.
"Нариман Курбанов в этом виде программы поднялся на первую ступень пьедестала, набрав 14,634 балла. Отметим, что гимнаст впервые выступил на международном старте после Олимпиады в Париже. Зейнолла Идрисов завершил выступление на втором месте – 14,300", – говорится в сообщении.
Третьими стал Ахмад Абу Аль Сауд (Иордания) – 14,200.
Ранее сообщалось, что в Швейцарии на чемпионате мира по фристайлу-могулу 21 марта казахстанская спортсменка Анастасия Городко завоевала бронзовую медаль.
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