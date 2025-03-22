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Спорт

Казахстанский гимнаст завоевал "золото" на Кубке мира в Турции

Нариман Курбанов, гимнаст, золотая медаль , фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 20:34 Фото: НОК РК
Казахстанские гимнасты 22 марта завоевали две медали на этапе Кубка мира в Анталье (Турция), сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, наши спортсмены успешно выступили в финале упражнений на коне.

"Нариман Курбанов в этом виде программы поднялся на первую ступень пьедестала, набрав 14,634 балла. Отметим, что гимнаст впервые выступил на международном старте после Олимпиады в Париже. Зейнолла Идрисов завершил выступление на втором месте – 14,300", – говорится в сообщении. 

Третьими стал Ахмад Абу Аль Сауд (Иордания) – 14,200.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии на чемпионате мира по фристайлу-могулу 21 марта казахстанская спортсменка Анастасия Городко завоевала бронзовую медаль

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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