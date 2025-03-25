Токаев поздравил Герасименко с титулом абсолютного чемпиона
Фото: НОК РК
Столичный теннисист Кирилл Герасименко рассказал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил его с победой и присвоением звания абсолютного чемпиона страны, сообщает Zakon.kz.
Спортсмен отметил, что такое признание вдохновляет его на новые достижения, и поблагодарил всех, кто поддерживал его на этом пути.
Герасименко завоевал три золотые медали на чемпионате Казахстана по настольному теннису в Алматы, став абсолютным чемпионом страны 2025 года. Он продемонстрировал лучший результат во всех категориях.
Ранее сообщалось, что Кирилл Герасименко стал абсолютным чемпионом Казахстана по настольному теннису.
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