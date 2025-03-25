Токаев поздравил Герасименко с титулом абсолютного чемпиона

Столичный теннисист Кирилл Герасименко рассказал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил его с победой и присвоением звания абсолютного чемпиона страны, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен отметил, что такое признание вдохновляет его на новые достижения, и поблагодарил всех, кто поддерживал его на этом пути.

Герасименко завоевал три золотые медали на чемпионате Казахстана по настольному теннису в Алматы, став абсолютным чемпионом страны 2025 года. Он продемонстрировал лучший результат во всех категориях.

Ранее сообщалось, что Кирилл Герасименко стал абсолютным чемпионом Казахстана по настольному теннису.