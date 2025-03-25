#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
502.83
545.37
5.95
Спорт

Токаев поздравил Герасименко с титулом абсолютного чемпиона

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 18:34 Фото: НОК РК
Столичный теннисист Кирилл Герасименко рассказал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил его с победой и присвоением звания абсолютного чемпиона страны, сообщает Zakon.kz.

Спортсмен отметил, что такое признание вдохновляет его на новые достижения, и поблагодарил всех, кто поддерживал его на этом пути.

Герасименко завоевал три золотые медали на чемпионате Казахстана по настольному теннису в Алматы, став абсолютным чемпионом страны 2025 года. Он продемонстрировал лучший результат во всех категориях.

Ранее сообщалось, что Кирилл Герасименко стал абсолютным чемпионом Казахстана по настольному теннису.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстан готов к встрече с Лихтенштейном на пути к ЧМ-2026
Спорт
08:48, Сегодня
Казахстан готов к встрече с Лихтенштейном на пути к ЧМ-2026
Чемпион UFC чуть не сорвался с горы во время триумфа
Спорт
08:36, Сегодня
Чемпион UFC чуть не сорвался с горы во время триумфа
Дмитрий Бивол высказался о грядущем бое Сауля Альвареса
Спорт
06:20, Сегодня
Дмитрий Бивол высказался о грядущем бое Сауля Альвареса
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: