Наставник "Манчестер Юнайтед" принял участие в ифтаре
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Как информирует Daily Mail, 54-летний специалист принял участие в вечернем ифтаре мусульман клуба "Манчестер Юнайтед". Администрация "манкунианцев" специально организовала вечерний ужин для мусульман, соблюдающих пост в Рамазан.
Данное мероприятие прошло на минувших выходных, после матча между "МЮ" и "Брентфордом", который закончился ничьей – 1:1. Эрик тен Хаг пообщался с участниками ифтара и пожелал им приятного аппетита.
Ифтар – вечерняя трапеза для мусульман после захода солнца в период месяца Рамазан. Это первый прием пищи после поста в течение всего дня.
Фото: Instagram/manchesterunited
Авторитетный клуб "Манчестер Юнайтед" ныне особо не блещет на европейской арене, чередуя хорошие матчи с провальными играми в АПЛ. Сейчас подопечные Тен Хага располагаются на 6 строчке таблицы английского первенства, набрав 48 очков.
В текущем сезоне Лиги чемпионов УЕФА "красные дьяволы" не смогли пройти групповой раунд. Руководители "МЮ" по окончанию нынешнего первенства АПЛ собираются продать почти половину состава команды из-за неудовлетворительных результатов.
Здесь также стоит отметить, что игроки "Манчестер Юнайтед" входят в список топ-10 команд с самыми дорогостоящими футболистами планеты.