"МЮ" впервые в истории проиграл на "Олд Траффорд" в большинстве
В ночь на 25 ноября "манкунианцы" проиграли "Эвертону" в ходе домашнего матча 12-го тура английского чемпионата со счетом 0:1.
Надо заметить, что уже в начале встречи гости остались в меньшинстве: полузащитник Идрисса Гуйе был удален за пощечину своему партнеру по команде – Майклу Кину.
Несмотря на меньшинство, "синие" хорошо оборонялись и даже забили гол. Кирнан Дьюзбери-Холл принес сенсационную победу своим коллегам, оформив единственный мяч в этой игре на 29-й минуте.
1 - Manchester United have lost a Premier League game at Old Trafford after seeing the opposition pick up a red card for the first time ever, winning 36 and drawing 10 of the previous 46. Upset. pic.twitter.com/wGs8jqiUMK— OptaJoe (@OptaJoe) November 24, 2025
В итоге "красные дьяволы" потеряли реальный шанс войти в призовую тройку турнирной таблицы и установили исторический рекорд, впервые проиграв дома в чемпионате, имея при этом численное преимущество.
По итогам 12-го тура АПЛ список лучших клубов Англии возглавил "Арсенал", который довел свою беспроигрышную серию до 15 игр в сезоне.