Спорт

"МЮ" впервые в истории проиграл на "Олд Траффорд" в большинстве

Футбол Поражение Уолд Траффорд, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 12:18 Фото: Instagram/manchesterunited
Знаменитый английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в первый раз за свою историю уступил матч Премьер-лиги на своей легендарной арене "Олд Траффорд", играя в численном преимуществе, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 25 ноября "манкунианцы" проиграли "Эвертону" в ходе домашнего матча 12-го тура английского чемпионата со счетом 0:1.

Надо заметить, что уже в начале встречи гости остались в меньшинстве: полузащитник Идрисса Гуйе был удален за пощечину своему партнеру по команде – Майклу Кину.

Несмотря на меньшинство, "синие" хорошо оборонялись и даже забили гол. Кирнан Дьюзбери-Холл принес сенсационную победу своим коллегам, оформив единственный мяч в этой игре на 29-й минуте.

В итоге "красные дьяволы" потеряли реальный шанс войти в призовую тройку турнирной таблицы и установили исторический рекорд, впервые проиграв дома в чемпионате, имея при этом численное преимущество.

По итогам 12-го тура АПЛ список лучших клубов Англии возглавил "Арсенал", который довел свою беспроигрышную серию до 15 игр в сезоне.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
