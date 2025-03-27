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Спорт

Красотки, только вперед: баскетболистки РК готовятся к играм квалификации Кубка Азии

баскетболистки, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 23:49 Фото: nbfkz
Национальная федерация баскетбола Республики Казахстан поделилась видеороликом со спортсменками, которые готовятся в ближайшее время выступить на играх квалификации Кубка Азии FIBA CABA 2025, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, федерация опубликовала расписание:

  • 28 марта: Узбекистан-Кыргызстан
  • 29 марта: Кыргызстан-Казахстан
  • 30 марта: Казахстан-Узбекистан

В комментариях казахстанцы оценили красоту девушек и пожелали им победы:

– Красотки! Только вперед!

– Будем поддерживать сборную всей душой и сердцем.

– Только победы!


Игры пройдут в Туркестане на территории спортивного комплекса "Olympic Center".

Ранее сообщалось, что баскетбольный клуб "Астана" 21 марта вновь уступил в матче Единой лиги ВТБ – это уже 37-е поражение команды в текущем сезоне.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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