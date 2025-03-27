Красотки, только вперед: баскетболистки РК готовятся к играм квалификации Кубка Азии

Фото: nbfkz

Национальная федерация баскетбола Республики Казахстан поделилась видеороликом со спортсменками, которые готовятся в ближайшее время выступить на играх квалификации Кубка Азии FIBA CABA 2025, сообщает Zakon.kz.

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