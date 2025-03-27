Красотки, только вперед: баскетболистки РК готовятся к играм квалификации Кубка Азии
Фото: nbfkz
Национальная федерация баскетбола Республики Казахстан поделилась видеороликом со спортсменками, которые готовятся в ближайшее время выступить на играх квалификации Кубка Азии FIBA CABA 2025, сообщает Zakon.kz.
Кроме того, федерация опубликовала расписание:
- 28 марта: Узбекистан-Кыргызстан
- 29 марта: Кыргызстан-Казахстан
- 30 марта: Казахстан-Узбекистан
В комментариях казахстанцы оценили красоту девушек и пожелали им победы:
– Красотки! Только вперед!
– Будем поддерживать сборную всей душой и сердцем.
– Только победы!
Игры пройдут в Туркестане на территории спортивного комплекса "Olympic Center".
Ранее сообщалось, что баскетбольный клуб "Астана" 21 марта вновь уступил в матче Единой лиги ВТБ – это уже 37-е поражение команды в текущем сезоне.
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