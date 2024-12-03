Стала известна сетка квалификации Кубка Дэвиса – 2025

Прошла жеребьевка квалификации Кубка Дэвиса 2025 года. Zakon.kz предлагает ознакомиться с турнирной сеткой.

Первый круг квалификационного раунда состоится с 31 января по 2 февраля. Победители противостояний сыграют во втором круге с 12 по 14 сентября.

Чемпионы 2024 года, сборная Италии, стала единственной командой, которая квалифицировалась в финальный раунд Кубка Дэвиса – 2025 автоматически. Сборная Нидерландов, игравшая в финале, начнет борьбу со второго круга в сентябре.

The 2025 Davis Cup Qualifiers draw is set ✅



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Финальный раунд Кубка Дэвиса – 2025 состоится в ноябре, точные даты будут известны позднее.

Фото: daviscup.com

2 декабря стало известно, что финальный отрезок турнира будет проводиться в Италии в ближайшие три года.

