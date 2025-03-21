Баскетболисты "Астаны" уступили в 37-й раз за сезон

Баскетбольный клуб "Астана" 21 марта вновь уступил в матче Единой лиги ВТБ – это уже 37-е поражение команды в текущем сезоне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, встреча с саратовским "Автодором" прошла в столице Казахстана и завершилась уверенной победой гостей со счетом 88:56.

Лучшим бомбардиром в составе "Автодора" стал Чарльз Мэннинг, набравший 24 очка. У хозяев результативнее всех сыграл Рустам Мурзагалиев, записавший на свой счет 11 очков.

Сезон продолжается неудачно для "Астаны", и команда остается на дне турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии на чемпионате мира по фристайлу-могулу казахстанская спортсменка Анастасия Городко завоевала бронзовую медаль.