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Спорт

Баскетболисты "Астаны" уступили в 37-й раз за сезон

БК &quot;Астана&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 22:38 Фото: pbcastana.kz
Баскетбольный клуб "Астана" 21 марта вновь уступил в матче Единой лиги ВТБ – это уже 37-е поражение команды в текущем сезоне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, встреча с саратовским "Автодором" прошла в столице Казахстана и завершилась уверенной победой гостей со счетом 88:56.

Лучшим бомбардиром в составе "Автодора" стал Чарльз Мэннинг, набравший 24 очка. У хозяев результативнее всех сыграл Рустам Мурзагалиев, записавший на свой счет 11 очков.

Сезон продолжается неудачно для "Астаны", и команда остается на дне турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии на чемпионате мира по фристайлу-могулу казахстанская спортсменка Анастасия Городко завоевала бронзовую медаль.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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