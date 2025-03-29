Главный тренер сборной по борьбе подвел итоги выступлений казахстанок на чемпионате Азии
Фото: пресс-служба НОК РК
Главный тренер женской сборной Казахстана по борьбе Кайрат Сагадиев дал оценку выступлениям спортсменок во второй день чемпионата Азии в Аммане, сообщает Zakon.kz.
Казахстанские спортсменки выиграли одно "золото" и одну "бронзу". В медальном зачете Казахстан разделил пятое место с Кыргызстаном.
"Сегодня очень радостный день для Казахстана. Жамиля Бакбергенова выиграла в четвертый раз чемпионат Азии. Она всегда показывает стабильные результаты. Изначально планировали взять одно золото и две бронзы. Выполнили медальный план на 80%. Могли выиграть еще две бронзы. Что касается ближайших планов, то скоро пройдёт чемпионат Казахстана. На этом турнире будем проводить отбор на чемпионат мира", – выступил тренер.
Ранее сообщалось, что Жамиля Бакбергенова 28 марта принесла Казахстану золотую медаль чемпионата Азии по женской борьбе в Аммане (Иордания).
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