Главный тренер сборной по борьбе подвел итоги выступлений казахстанок на чемпионате Азии

Фото: пресс-служба НОК РК

Главный тренер женской сборной Казахстана по борьбе Кайрат Сагадиев дал оценку выступлениям спортсменок во второй день чемпионата Азии в Аммане, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские спортсменки выиграли одно "золото" и одну "бронзу". В медальном зачете Казахстан разделил пятое место с Кыргызстаном. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Home of Qazaqstan Sports (@qaz_team_official) "Сегодня очень радостный день для Казахстана. Жамиля Бакбергенова выиграла в четвертый раз чемпионат Азии. Она всегда показывает стабильные результаты. Изначально планировали взять одно золото и две бронзы. Выполнили медальный план на 80%. Могли выиграть еще две бронзы. Что касается ближайших планов, то скоро пройдёт чемпионат Казахстана. На этом турнире будем проводить отбор на чемпионат мира", – выступил тренер. Ранее сообщалось, что Жамиля Бакбергенова 28 марта принесла Казахстану золотую медаль чемпионата Азии по женской борьбе в Аммане (Иордания).

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