Назначен новый главный тренер женской сборной Казахстана по борьбе

В Казахстане назначен новый главный тренер женской национальной сборной по борьбе. Эту должность занял Нурсултан Темиров, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 февраля сообщили в Национальном олимпийском комитете РК.

Отмечается, что Темиров начал свою тренерскую карьеру в 2014 году. В разные годы он работал с юниорской и молодежной сборными Казахстана, а также занимал пост старшего тренера национальной команды. В течение трех лет специалист исполнял обязанности государственного тренера по женской борьбе.



За годы работы Темиров подготовил ряд сильных спортсменок, среди которых – четырехкратный призер чемпионатов мира Жамиля Бакбергенова.

Ранее пост главного тренера женской сборной Казахстана по борьбе занимал Кайрат Сагадиев.

А 12 февраля на XXV зимних Олимпийских играх в Италии прошли финальные соревнования по фристайл-могулу среди мужчин, по итогам которых стали известны имена восьми спортсменов, прошедших в следующий этап.

