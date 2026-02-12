#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
490.58
584.77
6.34
Спорт

Назначен новый главный тренер женской сборной Казахстана по борьбе

Нурсултан Темиров, тренер, женская сборная , фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 18:28 Фото: НОК РК
В Казахстане назначен новый главный тренер женской национальной сборной по борьбе. Эту должность занял Нурсултан Темиров, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 февраля сообщили в Национальном олимпийском комитете РК.

Отмечается, что Темиров начал свою тренерскую карьеру в 2014 году. В разные годы он работал с юниорской и молодежной сборными Казахстана, а также занимал пост старшего тренера национальной команды. В течение трех лет специалист исполнял обязанности государственного тренера по женской борьбе.

За годы работы Темиров подготовил ряд сильных спортсменок, среди которых – четырехкратный призер чемпионатов мира Жамиля Бакбергенова.

Ранее пост главного тренера женской сборной Казахстана по борьбе занимал Кайрат Сагадиев.

А 12 февраля на XXV зимних Олимпийских играх в Италии прошли финальные соревнования по фристайл-могулу среди мужчин, по итогам которых стали известны имена восьми спортсменов, прошедших в следующий этап.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Талгат Жайлауов назначен главным тренером сборной Казахстана по хоккею
23:03, 17 ноября 2025
Талгат Жайлауов назначен главным тренером сборной Казахстана по хоккею
Назначен новый главный тренер женской сборной Казахстана по боксу
19:46, 01 апреля 2024
Назначен новый главный тренер женской сборной Казахстана по боксу
Хоккейная сборная Казахстана получит нового тренера
06:50, 24 мая 2024
Хоккейная сборная Казахстана получит нового тренера
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лучшая казахстанская теннисистка вышла в полуфинал топового турнира в Дохе
18:32, Сегодня
Лучшая казахстанская теннисистка вышла в полуфинал топового турнира в Дохе
Казахстанские лыжницы потерпели очередное фиаско на Олимпиаде-2026
18:28, Сегодня
Казахстанские лыжницы потерпели очередное фиаско на Олимпиаде-2026
"Кошмар" казахстанских боксёров из Узбекистана вписал своё имя в историю узбекского спорта
17:56, Сегодня
"Кошмар" казахстанских боксёров из Узбекистана вписал своё имя в историю узбекского спорта
Бывший чемпион UFC дал прогноз на трилогию Яна и Двалишвили
17:35, Сегодня
Бывший чемпион UFC дал прогноз на трилогию Яна и Двалишвили
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: