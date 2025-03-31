Казахстанский боец получил титульный бой в престижной лиге

Боец из Казахстана Каршыга Даутбек (17-3) заявил о себе на турнире по смешанным единоборствам RIZIN 50 в Японии, сообщает Zakon.kz.

Там Даутбек сразился с японцем Тихиро Судзуки (13-4).

Изначально поединок в полулегком весе был запланирован на три раунда и завершился победой казахстанца.

Таким образом, Каршыга Даутбек одержал восемнадцатую победу в профессиональной карьере, а Тихиро Судзуки потерпел пятое поражение в профи-ММА.

Благодаря этой победе Даутбек получил право на титульный бой с чемпионом RIZIN в полулегком весе – сейчас им является японец бразильского происхождения Клебер Коикэ Эрбст (34-7-1).

Ранее сообщалось, что бывший соперник Рахмонова отказался от поединка на турнире UFC 314.

