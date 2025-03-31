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Спорт

Стали известны имена соперников казахстанских боксеров на первом этапе Кубка мира

стартует первый этап Кубка мира по боксу, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 20:42 Фото: olympic.kz
31 марта в Бразилии стартует первый этап Кубка мира по боксу. На нем выступит команда Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В рамках соревнований состоялась жеребьевка.

Пресс-служба НОК РК опубликовала имена первых соперников наших боксеров:

  • До 50 кг: 1/4 финала. Нурзат Онгаров – Асылбек Джалилов (Узбекистан);
  • До 55 кг: 1/8 финала. Нурсултан Алтынбек – Майкл Триндаде (Бразилия);
  • До 60 кг: 1/4 финала. Талгат Сырымбетов – Луис Оливейра (Бразилия);
  • До 65 кг: 1/8 финала. Алмат Абдуали – Юри Рейес Фалькао (Бразилия);
  • До 70 кг: 1/4 финала. Дархан Дуйсебай – победитель боя Макан Траоре (Франция) – Криштиано Перейра (Бразилия);
  • До 80 кг: 1/4 финала. Диас Молжигитов – Никоден Козак (Польша);
  • До 85 кг: 1/2 финала. Даулет Толемисов – победитель боя Абдулайе Траоре (Франция) – Жугно (Индия);
  • Свыше 90 кг: 1/4 финала. Даниял Сапарбай – Нарендер (Индия).

Среди женщин:

  • До 51 кг: 1/4 финала. Жазира Оракбаева – Каролин Алмейда (Бразилия);
  • До 54 кг: 1/4 финала. Анита Адишева – Виктория Рогалиньска (Польша);
  • До 57 кг: 1/2 финала. Улжан Сәрсенбек – победительница боя Юлия Шеремета (Польша) – Алиса Мендоса (США).

Ранее сообщалось, что Казахстан примет этап Кубка мира-2025 по боксу.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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