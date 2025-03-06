Фехтовальщики Казахстана стартовали на этапе Кубка мира в Италии

Фото: olympic.kz

6 марта в Падуе (Италия) стартовал этап Кубка мира по фехтованию на сабле среди мужчин. В нем принимает участие команда Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, тренерский штаб заявил на международный старт четыре спортсмена. В соревнованиях принимают участие Артем Саркисян, Саттархан Назарбай, Бакдаулет Куралбекулы, Жанат Набиев. Ранее сообщалось, что юниорская команда Казахстана завоевала "золото" Кубка мира по фехтованию в Бахрейне.

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