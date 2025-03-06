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Спорт

Фехтовальщики Казахстана стартовали на этапе Кубка мира в Италии

стартовал этап Кубка мира по фехтованию, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 19:39 Фото: olympic.kz
6 марта в Падуе (Италия) стартовал этап Кубка мира по фехтованию на сабле среди мужчин. В нем принимает участие команда Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, тренерский штаб заявил на международный старт четыре спортсмена. В соревнованиях принимают участие Артем Саркисян, Саттархан Назарбай, Бакдаулет Куралбекулы, Жанат Набиев.

Ранее сообщалось, что юниорская команда Казахстана завоевала "золото" Кубка мира по фехтованию в Бахрейне.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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