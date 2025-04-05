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Спорт

Казахстанка завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Буэнос-Айресе

казахстанка завоевала бронзовую медаль в Аргентине, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 00:02 Фото: olympic.kz
Казахстанка Арина Алтухова показала третий результат в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений, в сумме набрав 445.9 балла, сообщает Zakon.kz.

Первое место заняла Каур Самра из Индии – 458.6. Серебряную медаль завоевала немка Анита Мангольд – 455.3.

Ранее сообщалось, что представительница команды Казахстана по боксу Жазира Оракбаева стала победительницей этапа Кубка мира в Фос-ду-Игуасу (Бразилия). Она стала лучшей в весовой категории до 51 кг.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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