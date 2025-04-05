Казахстанка завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Буэнос-Айресе

Фото: olympic.kz

Казахстанка Арина Алтухова показала третий результат в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений, в сумме набрав 445.9 балла, сообщает Zakon.kz.

Первое место заняла Каур Самра из Индии – 458.6. Серебряную медаль завоевала немка Анита Мангольд – 455.3. Ранее сообщалось, что представительница команды Казахстана по боксу Жазира Оракбаева стала победительницей этапа Кубка мира в Фос-ду-Игуасу (Бразилия). Она стала лучшей в весовой категории до 51 кг.



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