Казахстанка завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Буэнос-Айресе
Фото: olympic.kz
Казахстанка Арина Алтухова показала третий результат в стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений, в сумме набрав 445.9 балла, сообщает Zakon.kz.
Первое место заняла Каур Самра из Индии – 458.6. Серебряную медаль завоевала немка Анита Мангольд – 455.3.
Ранее сообщалось, что представительница команды Казахстана по боксу Жазира Оракбаева стала победительницей этапа Кубка мира в Фос-ду-Игуасу (Бразилия). Она стала лучшей в весовой категории до 51 кг.
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