Казахстанка дошла до финала соревнований по стрельбе в Мюнхене

Фото: olympic.kz

Мюнхен (Германия) в эти дни принимает очередной этап Кубка мира по пулевой стрельбе. Представительница команды Казахстана Арина Малиновская дошла до финала в стрельбе из пневматической винтовки из трёх положений (50 м), сообщает Zakon.kz.

В решающем выступлении наша спортсменка показала восьмой результат. Победу в этом виде соревновательной программы одержала Жанетт Хегг Дуэстад (Норвегия). Второе место заняла Шонейд Макинтош (Великобритания). Бронзовую медаль завоевала Анна Янссен (Германия). Ранее сборная Казахстана завоевала две золотые медали на юниорском Кубке мира по пулевой стрельбе.

