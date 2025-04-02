Конор Макгрегор отказался драться в тюрьме
Фото: Instagram/thenotoriousmma
Не выходивший в октагон более трех лет ирландский боец Конор Макгрегор получил довольно необычное предложение. Он мог подраться в тюрьме "Алькатрас", но запросил за это неподъемную для организаторов сумму, сообщает Zakon.kz.
Но прежде всего Конор Макгрегор объяснил свой отказ от боя достижениями:
"Величие не торопится, это не моя ценность. Я держу все рекорды PPV и сборов в книге. Как бойцы, мы должны знать свою ценность".
Недавно боец выразил желание баллотироваться в президенты Ирландии. Так Конор собирается совмещать бои с политической деятельностью.
Ранее мы сообщали, что казахстанская боксерша драматично дала отпор на Кубке мира по боксу в Бразилии.
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