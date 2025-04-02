Конор Макгрегор отказался драться в тюрьме

Фото: Instagram/thenotoriousmma

Не выходивший в октагон более трех лет ирландский боец Конор Макгрегор получил довольно необычное предложение. Он мог подраться в тюрьме "Алькатрас", но запросил за это неподъемную для организаторов сумму, сообщает Zakon.kz.

Но прежде всего Конор Макгрегор объяснил свой отказ от боя достижениями: "Величие не торопится, это не моя ценность. Я держу все рекорды PPV и сборов в книге. Как бойцы, мы должны знать свою ценность". Недавно боец выразил желание баллотироваться в президенты Ирландии. Так Конор собирается совмещать бои с политической деятельностью. Ранее мы сообщали, что казахстанская боксерша драматично дала отпор на Кубке мира по боксу в Бразилии.

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